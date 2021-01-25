Россиян предупредили о риске дефицита товаров

Механизм госрегулирования цен на продукты питания, введенный правительством РФ в декабре 2020 года, создаст риски возникновения дефицита товаров в стране, предупреждает департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты России.

"Анализ механизма сдерживая цен, введенного правительством РФ в декабре 2020 года, показал, что он начал действовать. Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар). Однако, по мнению департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары", - говорится в опубликованных ведомством материалах", - цитирует РИА Новости материалы ведомства.

В СП отмечают, что регулирование цен на продукты в России осуществляется в соответствии с постановлением правительства, по которому кабмин может ограничивать рост цен на социально-значимые продовольственные товары: молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и другие. Предельные розничные цены на такие продукты могут устанавливаться на срок не более 90 дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

"Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В тоже время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", - говорится в материалах Счетной палаты. Кроме того, после отмены введенных ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами, предупреждает ведомство.