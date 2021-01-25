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Московский листок

Россиян предупредили о риске дефицита товаров

Опубликовано 25.01.2021 в разделе комментариев 2

Россиян предупредили о риске дефицита товаров

Механизм госрегулирования цен на продукты питания, введенный правительством РФ в декабре 2020 года, создаст риски возникновения дефицита товаров в стране, предупреждает департамент аудита экономической эффективности Счетной палаты России.

"Анализ механизма сдерживая цен, введенного правительством РФ в декабре 2020 года, показал, что он начал действовать. Уже наблюдается стабилизация либо некоторое снижение цен на отдельные продовольственные товары (хлеб, сахар). Однако, по мнению департамента аудита экономического развития, существуют риски возникновения дефицита из-за отказа крупных производителей продавать продукцию по фиксированным ценам, а также из-за возможного распространения ценового регулирования на новые товары", - говорится в опубликованных ведомством материалах", - цитирует РИА Новости материалы ведомства.

В СП отмечают, что регулирование цен на продукты в России осуществляется в соответствии с постановлением правительства, по которому кабмин может ограничивать рост цен на социально-значимые продовольственные товары: молоко, сахар, подсолнечное масло, пшеничную муку, хлеб и другие. Предельные розничные цены на такие продукты могут устанавливаться на срок не более 90 дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

"Стоит подчеркнуть, что административное ограничение роста цен на базовые продукты является шагом, направленным на поддержание низкодоходных групп населения, у которых высока доля расходов на питание. В тоже время, такой шаг несет в себе системные риски. Во-первых, это вероятность возникновения дефицита товаров, попавших под ценовые ограничения", - говорится в материалах Счетной палаты. Кроме того, после отмены введенных ограничений есть риск того, что цены вернутся к росту ускоренными темпами, предупреждает ведомство.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: Плевать
Поплавок написал 25.01.2021 15:36
Янукович усмирил.
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Плевать
Сергей Копылов написал 25.01.2021 15:05
За что я безмерно благодарен Владимиру Владимировичу Путину, так это за низведение ленинской идеи до нуля, до минус триллиона. Ведь абсолютно очевидно для любого здравомыслящего чека, это утопическая вредная идея, полностью себя исчерпавшая и дискредитировавшая себя саму в абсолют, но целый пласт людей верил в глашатаев и провокаторов, во всяком случае в России. Ленинизм и современная Россия, это колосс и ленинские оковы, болезнь мозга, шизофрения, паранойя. Но великий Владимир Владимирович Путин справился, Кпрф на уровне швейцаров, остальные ищут пятый угол в необъятных уголках нашей Державы. Это ли не победа!? Ландшафт расчищен, осталось начать строить новую правильную православную Россию, тихую и мирную, богатую и процветающую.
Сейчас раскручивают Навального, настоящего русского националиста, придя к власти он должен перевести Россию на буржуазные националистические рельсы, и если от ленинистов избавились уже, то предстоит усмирить силовой блок, то есть не они главные, не диктатура силовиков ( МО, ГРУ, ФСБ, ФСО, прокуроры, Судьи), а простая и хорошая жизнь русских. От каждого по способностям, каждому воздастся по вере его и преданности отечеству вся Россия.
Россия готова!
Усмирить силовиков и начнется такой рост, подъем, возрождение русских талантов, что мир начнет апплодировать стоя и, возможно, перейдет в нашу веру, а нет, так мы и рады хорошим добрым соседям иноверцам, главное это взаимоуважение.
Браво Путин. Молодца Навальный. Слава России.
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