Пора уничтожить зюгановщину

Небольшое вступление для понимания экономических причин происходящего. Но ради актуальных событий и политических предложений следующего раздела.

Путинская кубышка существует только вследствие хронической девальвации, с одной стороны; и ужасного МРОТ с бандитской налоговой системой, с другой. Этакая шерочка с машерочкой на голову трудящимся. И дело не в каких-то упущениях, а в коренном пороке всей системы. К примеру, если повысить МРОТ до человеческого уровня с нормальными налогами; то платежный баланс обрушится быстро по стремительному росту импорта. Ведь реальное импортозамещение вследствие олигархического монополизма так и не началось. Кубышка, соответственно, начнет испаряться по закрытию постоянных разрывов, и конец. И вот почему система сохраняется только за счет народа.

Да даже якобы обеспеченные слои населения, но с постоянным кредитом, висят на волоске. Если не тратить резервы и продолжать девальвироваться, имеющийся импорт продолжит дорожать; цены растут; инфляция подтолкнет ставки вверх; и невозможность перекредитоваться слизнет «потребительский рай» подобно корове языком. А если банки для компенсации инфляции начнут снижать и проценты по вкладам, что и наблюдается, то переход населения в мировую валюту приведет лишь к большему раскручиванию инфляции. Можно лишь изуверски оттянуть дело перетоком вкладов на биржу, но финансовые спекуляции лишь усилятся, да на фоне напряженной мировой обстановки, столь губительной для сырьевой экономики.

Поэтому единоросовское «великолепие» с большими резервами и профицитным балансом - ИЛЛЮЗОРНО! Когда снаружи позолота, а внутри г… нищеты. Но режим не будет меняться никоим образом, и несмотря на демагогические обещания. Иначе само царское кресло с Путиным, стоящее на вершине эксплуатации, рухнет вниз.

***

Иной читатель уже понял, причем тут зюгановщина. Это ж надо тридцать лет сидеть в думе, и ни черта не делать. Но автор этих строк пойдет дальше, и покажет, что зюгановщина поддерживает единоросов НАМЕРЕННО, получая тридцать иудиных серебряников.

Давным-давно известно, что самая лучшая критика – предложение альтернативы. Но тогда, не доходя до этого рубежа, и можно дурочку валять. Ругать-ругать, и даже справедливо – но кардинальное решение не предлагать. Вот и выходит, что видимость шумная - а по сути сплошное издевательство. КПРФ и занимается такими спекуляциями в течение многих лет.

И вся подлость в том, что зюгановцам хорошо известно о кардинальном решении в виде Федерации Советских Республик. Когда каждый регион получает статус советской республики, да вкупе с производственным самоуправлением. Разумеется, этот демократический механизм будет самым надежным для оптимизации налогов, МРОТ и курса рубля, и что вызовет большой экономический рост. Ан нет. Зюгановцы не приемлют это предложение ни под каким видом, и вплоть до пены у рта от самодержавного бешенства. Кстати, это не публицистическое преувеличение. Так и было, когда автор спорил с двумя оппонентами из КПРФ. Так вот, один пытался чуть ли ни драться в состоянии психоза – и не будь автор под метр восемьдесят с лишним, еще неизвестно, чем бы закончилось.

Но не будем нервничать, как говорил незабвенный Бурков, и во всем спокойно разберемся. Зюгановцы начинают сразу ныть о национальной безопасности, видите ли. Если какая-либо республика начнет артачиться (хотя с какой стати – что, сразу предполагается эксплуатация со стороны «центра»?!..) то безопасность в аспекте ядерной защиты может встать под угрозу.

Неверно! Не надо путать божий дар с яичницей. Свобода одного допустима лишь до предела, не ограничивающего свободу другого, и это общеизвестный принцип демократии. Даже если допустить такую фантастическую чушь, что реакционные силы победили в Камчатской Советской республике, и пригласили янки демонтировать «Бастионы», то остальная федерация имеет полное право разбомбить любого янки на молекулы, и войти в республику силой. Вот и все. Одно другому не мешает абсолютно. Но если требования республики глубоко справедливы, поэтому направлены на уничтожение волюнтаристских перекосов типа любимчикам все, остальным ничего – то статус советской республики с соответствующим авторитетом прямо-таки панацея от бед, а отсюда гигантское средство для комплексного социально-экономического развития с инновационной экономикой. Поэтому мухи отдельно, котлеты отдельно.

Или начинаются выкрутасы с ухудшением централизации планирования. Опять неверно. Централизованное планирование, как и большая река, не падает с неба в готовом виде, а рождается из родников низового планирования. И чем начальное планирование точнее и вернее вследствие развитого производственного и территориального самоуправления в виде советской республики; тем быстрее федеральное и централизованное планирование приобретает научные черты. Чем полноводнее ручейки – тем больше река. И не понимать эту аксиому лишь тень на плетень наводить.

Но тогда вступает в ход тяжелая артиллерия. Мол, все надо рассматривать в комплексе, и учитывая политические, культурные, национальные и семейные особенности. Якобы народ не дозрел до таких высот; и полная централизация еще нужна вследствие анархических наклонностей одних и патриархальных традиций других. Ха, это называется самоубийственным доводом в логике. Но тогда советские республики нужны тем более! Еще раз – тем более.

Советская республика и будет выступать амортизатором подобных перекосов в развитии. Да что там говорить, когда ярчайший пример прямо под носом в виде краха Советского Союза. Кто был виноват во всех бедах, и когда почти все трудящиеся видели, что от мест мало что зависит по перекачке функций «наверх»?!.. Разумеется, виноваты были Москва, Кремль, КГБ, ЦК КПСС и тому подобное. Вот вся ненависть и обрушилась туда с общеизвестными последствиями. А если бы достаточные функции были «внизу», то народ и шел бы с жалобами и проблемами на места ради быстрого решения; или перенаправлял бы и часть недовольства туда даже в худшем случае, оставляя федеральный центр в покое, и давая время для осмысления и маневра. Это настолько очевидно, что не требует подробностей.

Тогда, спрашивается, почему Зюганов и компания не только уперлись в этом вопросе, а прямо-таки сатанеют от злости при его упоминании?.. Да по простой и шкурной причине. Вся эта банда служит Путину на самом деле, получая от него миллиарды за голоса, не говоря уж о депутатских привилегиях. А раз Путину с олигархами в случае прекращения грабежа регионов смерть, и даже в случае появления хотя бы одной советской республики для примера – то и им смерть. Вот и все! И никакой другой вопрос не высвечивает их проституированное нутро так быстро и так принципиально, как этот – и вот почему он попал под полное табу с соответствующей ненавистью к тем, кто его нарушает.

***

И актуальные политические события здесь очень даже причем. То есть, даже навальнисты становятся умнее, и начинают признавать хотя бы парламентскую республику; и более того, с поднятием статуса регионов до республиканского уровня. Автор посмотрел недавно присланный ролик, где Навальный самолично признается в большей эффективности парламентской республики. Ходорковский уломал его все-таки, да и сама жизнь заставляет. Короче, даже они видят, что никуда с подводной лодки не деться; и доверие народа и политическую власть иначе не получить.

А левые силы в полном анабиозе! Мозги так искалечены сталинской сверхцентрализацией, которая была нужна совсем в других условиях и в других исторических обстоятельствах, что никакой разницы с зюгановщиной нет.

То есть, мало того, что верхушка КПРФ буржуазно нечистоплотна – но и низы партии вкупе с так называемыми несистемными левыми движениями состоят лишь из ностальгирующих по буквальному Союзу. Если таковые и не согласны с нынешним, то только для того, чтобы вернуться в прошлое. А вот вперед, в новую советскую федерацию – ни-ни. Отсюда сплошная политическая реакция, и называя вещи своими именами.

И вообще, давайте разберемся наконец-то с неописуемой бестолочью типа «ты за Советский Союз или за Путина». Говорить об этом вне диалектического развития бессмысленно точно также, как говорить «ты за Дмитрия Донского или за Ярослава Мудрого».

Если говорить образно, но коротко и ясно, любить или не любить первую ступень космической ракеты навсегда - бессмысленно. Эта ступень нужна для старта?.. Нужна. Вот тогда она и любима. Но она должна отделиться и сгореть в атмосфере по истечению ресурса?.. Должна. А если не хочет отделяться, рискуя все испортить, тогда сильно нелюбима. И то, и другое будет верным.

Но точно также со Сталиным, Советским Союзом, Путиным. Каждому овощу свое время. Сталин и Советский Союз были нужны для индустриализации, победы в ВОВ и преодоления атомного шантажа США, и честь и хвала им за это. Апофеозом чего и стали парад победы на Красной площади и полет Гагарина в космос. Но жизнь в той же деревне, из которой качались ресурсы, стала крайне тяжела, и вплоть до насильственного удержания по отсутствию паспорта. Этакое новое феодальное закрепощение. Но это, признайтесь, весьма и весьма странное состояние для «полной победы социализма». А кто не понимает этого, - кто не понимает истинные социалистические идеалы, хотя и называет себя «левым», - тому лечиться надо. Поэтому, когда потребительский рынок развалился почти полностью, и начала чему были положены еще при Сталине, Советский Союз и рухнул.

И тот же Путин не допустил полную утрату контроля над собственностью страны в переходные годы. Иначе вместо Тимченко, Чемезова или Ротенберга с Шойгу были бы Рокфеллеры, Дюпоны, Ротшильды и подобные. А им и на оборону страны, да и на сам народ до одного места пониже спины. Страна превратилась бы в перекати-поле. Но Путин ныне, израсходовавший свой потенциал, и когда подросли способные поколения, нужен стране, как собаке пятая нога. Президент превратился в тяжелый и нелепый предрассудок.

Поэтому все стенания в соцсетях, и куда втягивают автора постоянно, что ах-ах, как было хорошо в Советском Союзе; или, наоборот, попытки показать нынешнюю благодать на прилавках – все это абсолютно бессмысленно по той простой причине, что нужно зажигание уже ТРЕТЬЕЙ ступени ракеты в виде полной советской федерализации. А хоть Сталин, хоть Хрущев, хоть Ельцин, хоть Путин отработали свой ресурс. Поэтому, еще раз, толочь воду в ступе «ты за Советский Союз или аз Путина» - бред. Да хоть за Ивана Грозного с Еленой Глинской, потому что все в прошлом. Разве что насчет Путина надо сильно пнуть под спину для ускорения отстыковки. Но исторически он мертв.

Вот и выходит, что навальнисты хотя бы начинают это понимать – а так называемые левые не понимают в упор. И даже более того, полнейшая жесть фактического союза с зюгановщиной и получается в итоге.

***

Вот и Семин подписался типа не моя война насчет ареста Навального. А чья?.. Папы Карло с Джузеппе?.. Уж кому как не Семину стоило бы знать, что сначала придут за навальнистами, потом за националистами, а потом за тобой. Выходит, никакой фактической разницы между позицией Семина и Зюганова не наблюдается. Зюгановщина еще крепка и ядовита, мутируя и просачиваясь во все щели, мозги и души.

И сага про жабу и гадюку бессмысленна в лучшем случае, и труслива в худшем. А где прямые факты, что большинство членов ФБК являются агентами ЦРУ?.. Если Константин и подобные держали свечку, то пусть поделятся сенсационными впечатлениями. А если не держали, а только кажется – креститься надо, коль марксистского понимания вырастания социалистической революции из буржуазной демократии не хватает все равно. И да, это опять про большевиков, въехавших в Октябрь на плечах Февраля. И да, автор посмотрел известный выпуск «Агитпропа». Но позвольте, это же голое передергивание. Кто ж спорит, что сейчас капитализм, а не феодализм, и последнее слово употребляется лишь для подчеркивания стагнации режима. Но коль такое загнивание, то и классовый интерес трудящихся очевиден. Это переход от тоталитарной президентской республики в ПАРЛАМЕНТСКУЮ! А от нее гораздо ближе к социалистической. Вот вам и интерес - и абсолютно конкретный, четкий и ясный.

И остается в голом остатке насчет навальнистов, и особенно региональных – именно в наглядной практике, которая является критерием истины - борьба с загнивающим режимом. Эту борьбу вижу, и даже демократический тренд в сторону буржуазной социал-демократии типа парламентской федерации вижу, - кстати, вот ролик https://www.youtube.com/watch?v=-JjBnnujy0U (с 4.57, если не изменяет память), – а буквальный майдан и прочие жупелы не вижу. Его в Беларуси-то уже не было, а уж в России и подавно. Время майданов кончилось безвозвратно, потому что сама историческая ситуация взывает к жизни серьезную и классовую политику – и жаль, что кое-кто не почуял такую разницу до сих пор.

И все это к тому, что кремлевская гадюка в наличии – а вот насчет жабы очень большой вопрос. Наоборот, социал-демократическая мордочка ежика просматривается все более, и опять же смотри ссылку. И да, Константин Батькович, а как насчет советской федерации с производственным самоуправлением в роли главного инструмента социалистических преобразований?!.. Не бла-бла-бла в целом и общем, в чем вы большой мастер – а здесь и конкретно?!.. До сих пор не ясно.

И вот почему пора уничтожить зюгановщину. Эта тварь заражает вокруг всех подобно вирусу; и даже Семины-Удальцовы сотоварищи не выдерживают. А уничтожить ее можно только одним способом – вакциной настоящей социалистической партии. Автор не забыл о необходимости социалистического съезда никоим образом. И очень похоже, что в этом году сама жизнь заставит шевелиться, и о чем еще будет разговор.

И напоследок. Автор не сомневается, что иные читатели очумеют от неожиданного поворота, тем более после выпуска Семина, но тем не менее. Да лучше с ФБК – чем с Зюгановым! Боитесь социалистическую партию с советской федерацией, черт с ним (но кто дорос, милости просим). Но тогда уж лучше вступить в ФБК для первого шага, особенно в регионах, а не сидеть смирно в угоду Путину. Готовиться-то надо, гражданин Семин, и кто ж спорит. Но не до такой степени, чтобы режим наглел от пассивности людей все больше и больше. Практическая тренировка явно не помешает, и что и будет наилучшей подготовкой.

А пока, увы, еще одного Зюганова-младшего вижу – а нормального Семина не вижу. Следовательно, с зюгановщиной надо заканчивать хоть с какого боку. Эту шовинистическую, пассивную и предательскую тварь пора пришибить.