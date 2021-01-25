Путин назвал враньем фильм Навального о дворце под Геленджиком

Президент России Владимир Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит дворец под Геленджиком, речь о котором шла в расследовании оппозиционера Алексея Навального. По его словам, сам фильм он не смотрел, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники.

"Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - сказал глава государства в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, которую транслировал канал "Россия 24"

Путин добавил, что эта информация "муссировалось на протяжении более чем десяти лет". "Сейчас просто удобный случай - всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. Запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы. На протяжении десяти лет что-то должно было остаться, какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже след должен остаться", сказал он.

При этом он отметил, что кого-то из тех, кто упоминается в "расследовании" Алексея Навального он знает, кого-то не знает. "Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые, есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются", - сказал президент.

Отметим, что это первый комментарий Путина про фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки", который набрал на YouTube-канале уже 86 миллионов просмотров.