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Московский листок

Путин назвал враньем фильм Навального о дворце под Геленджиком

Опубликовано 25.01.2021 в разделе комментариев 9

Путин назвал враньем фильм Навального о дворце под Геленджиком

Президент России Владимир Путин заявил, что ни ему, ни его близким родственникам не принадлежит дворец под Геленджиком, речь о котором шла в расследовании оппозиционера Алексея Навального. По его словам, сам фильм он не смотрел, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники.

"Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", - сказал глава государства в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества, которую транслировал канал "Россия 24"

Путин добавил, что эта информация "муссировалось на протяжении более чем десяти лет". "Сейчас просто удобный случай - всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. Запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы. На протяжении десяти лет что-то должно было остаться, какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, хотя бы какие-то оформления у нотариуса. И там тоже след должен остаться", сказал он.

При этом он отметил, что кого-то из тех, кто упоминается в "расследовании" Алексея Навального он знает, кого-то не знает. "Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые, есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются", - сказал президент.

Отметим, что это первый комментарий Путина про фильм "Дворец для Путина. История самой большой взятки", который набрал на YouTube-канале уже 86 миллионов просмотров.

 



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Всего комментариев к статье: 9
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Re: Kotton||| Не порите чушь
Власть берут только силой написал 25.01.2021 17:33
И пролетариат обязан это сделать сам,а не какие-то "просмотры в Ютуб" это сделают за него.
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Программа минимум одна -без Путина. Но,дворец не его.
Казарянинас Левонас Кеворкович. написал 25.01.2021 17:18
Будьте объективны - нафиг ему эти дворцы?
Сейчас вся Россия его дворец.
При этом, я категорически против Путина
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(без названия)
Kotton написал 25.01.2021 17:04
Ребята, Ютуб сейчас может столько миллионов просмотров показать, сколько нужно для достижения политических целей.
Там уже давно все политизировано.
Протесты прошлого года в Минске это прекрасно показали.
Я нисколько не фанат Сказочного, однако надо быть объективными...
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А ну-ка, докажи,начальник,что не твой?
Непутин написал 25.01.2021 16:51
=
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(без названия)
непыня написал 25.01.2021 16:49
так и разнотык оформил собственность через какие то фонды, трасты, офшоры. все кремлевские воры шифруются.Если бы дворец был бы не путинский ему нет резона скрывать собственника.
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бугага...
Sigmund F. написал 25.01.2021 16:34
Навальный тоже говорит, что не наносил никакого ущерба "Ив Роше Восток". Более того, в самом Ив Роше говорят тоже самое. Однако Леша сидит в тюрьме, а Путин на свободе
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Кто если не Путин?
Разумовский написал 25.01.2021 16:31
Разумное объяснение только одно: человек, заявивший что дворец не его - не Путин.
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Re:
Ангел1 написал 25.01.2021 16:29
Об этом он скромно умолчал
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(без названия)
Русское возрождение написал 25.01.2021 16:22
А чего же он не скажет чей тогда это дворец, усиленно охраняемый ФСБ и ФСО, имеющий бесполетную зону и охраняемую 1 милю от берега?
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