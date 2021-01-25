Сторонники Навального анонсировали новые акции протеста 31 января

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на воскресенье, 31 января. "Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование", - отметил Волков, пообещав сообщить подробности позже.

Напомним, в субботу, 23 января, более чем в 125 городах России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального, которому суд просит заменить условное наказание по делу "Ив-Роше" на реальное. Во многих городах акции закончились силовыми разгонами, массовыми задержаниями и уголовными делами против участников протеста.