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Московский листок

Сторонники Навального анонсировали новые акции протеста 31 января

Опубликовано 25.01.2021 в разделе комментариев 0

Сторонники Навального анонсировали новые акции протеста 31 января

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков в Twitter объявил о новых акциях в поддержку политика, намеченных на воскресенье, 31 января. "Почему в воскресенье, 31 января? Потому что 2 февраля у Алексея суд. Ближе к суду - мощнее прозвучит наше требование", - отметил Волков, пообещав сообщить подробности позже.

Напомним, в субботу, 23 января, более чем в 125 городах России прошли акции протеста в поддержку арестованного политика Алексея Навального, которому суд просит заменить условное наказание по делу "Ив-Роше" на реальное. Во многих городах акции закончились силовыми разгонами, массовыми задержаниями и уголовными делами против участников протеста.

 



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