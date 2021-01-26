Путин решил прокомментировать Навального

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал Путин в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Путин назвал монтажом и компиляцией представленное «расследование» и отметил, что «эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет», что нередко происходит «в современном мире, когда речь идёт об объектах, которые стоят миллионы, а может, и миллиарды».

«Сейчас просто удобный случай — всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. Запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы. На протяжении десяти лет что-то должно было остаться: какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, хотя бы какие-то оформления у нотариуса — и там тоже след должен остаться», — подчеркнул он.

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Действительно, что-то должно же было остаться?

Мы должны помочь нашему президенту найти "какие-то проводки" и прочее.

ФОРУМ.мск 10 лет назад о дворце Путина в Прасковеевке: "поскольку вас уже все равно поймали за вашу государственную задницу"

Вот в этом тексте по ссылкам помощники президента могут покопаться, и освежить память главы государства.

По ссылке внизу можно ознакомиться с письмом Медведеву, на тот момент президенту, от бизнесмена Колесникова касаемо дворца.

Для Путина строится дворец на берегу Черного моря стоимостью 1 миллиард долларов, утверждает The Washington Post

А вот здесь, по ссылке, копия инвестиционного договора, подписанного Управлением делами Президента.

"Дворец Путина" - все-таки дворец Путина?

Там есть, что приятно, и номера счетов, в том числе валютных - для Контрольного управления Администрации президента не составт труда посмотреть проводки по этим счетам и доложить главе государства.

Ну и последнее - мы польщены тем, что предложение, вынесенное в заголовок ("поскольку вас уже все равно поймали за вашу государственную задницу, хотелось бы услышать какие-нибудь правдоподобные объяснения"), нашло понимание, и президент выступил публично касательно этого дворца. Вероятно, не в последний раз...

А.Б.