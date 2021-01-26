Ядерный апокалипсис после Путина

"Часы Судного дня, которые символизируют время до ядерного апокалипсиса, передвинули до 100 секунд до полуночи. Сейчас они показывают самое близкое значение с 1947 года."

20 лет назад гражданин Путин В. В. в силу исторического недоразумения стал президентом и Верховным Главнокомандующим Российской Федерации. Он не имел для этого необходимого интеллекта, образования, организаторского таланта, административного опыта, моральных качеств и заслуг перед государством.

После 20 лет его пребывания у власти Россия доведена до национальной катастрофы:

- проституированы все государственные институты,

- уровень жизни в стране сравнялся с уровнем жизни в Африке,

- общественная нравственность опустилась до уровня стаи обезьян,

- общественные противоречия обострились до крайности.

После ухода Путина из власти в России неизбежен взрыв национального и регионального сепаратизма.

К моменту распада в СССР, по некоторым сообщениям, было более 35 тысяч ядерных зарядов, после вывода ядерного оружия с территории бывших советских республик они оказались на территории России.

Из воспоминаний последнего министра обороны СССР Шапошникова Е. И.:

"- Как вывозили ядерное оружие в Россию? Или это была операция из разряда "совершенно секретно"?

- Могу сказать лишь, что мы проявили много изобретательности, настойчивости и смекалки в этом деле!

Украина очень долго вела свою игру, в то время как на ее территории повышался уровень радиационного фона.

Несмотря на то что Украина подписала Лиссабонский протокол, который признавал Россию правопреемницей СССР в качестве ядерной державы, президент страны Леонид Кравчук не торопился объявлять об этом официально.

Более того, он стремился выбить себе возможность осуществлять командование Стратегическими ядерными силами до их полного вывода с территории Украины.

А потом и вовсе стал накладывать запреты на выдвижение последних эшелонов с тактическим ядерным оружием.

Тогда под моим командованием мы стали вывозить боеприпасы, проявляя военную хитрость и с определенным риском.(!!!)

Так, никогда не было практики вывозить ядерное оружие самолетами. А мы это сделали с Ефановым, командующим военно-транспортной авиацией.(!!!)

Последний эшелон вывели, когда Кравчук летел через океан на переговоры с президентом США. Эта работа была очень сложная, серьезная и деликатная.

А в Закавказье, где бушевали войны, мы объявляли о готовности вывозить тактическое ядерное оружие на железнодорожном транспорте, а сами в ночное время вывозили его самолетами."(!!!)

("Маршал Империи" http://www.itogi.ru/spetzproekt/2012/11/175570.html)

Сейчас в России - 38 ядерных реакторов и несколько ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ ядерных боеголовок. Если Россия распадется на три десятка бантустанов, генералам придется вывозить их на чем и как попало и складывать во дворе Министерства обороны РФ в Москве.

Ядерная боеголовка содержит обычную взрывчатку, которая служит детонатором.

В случае пожара или удара о землю при крушении самолета взрывчатка сдетонирует, и произойдет радиоактивное загрязнение местности либо ядерный взрыв.

Если ядерное оружие или ядерный реактор захватят боевики какого-нибудь "басаева", последствия будут непредсказуемыми для всего человечества.

Справка.

ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

Чернобыльская авария - разрушение 26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины (в то время — Украинской ССР).

Разрушение носило взрывной характер, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу.

- Суммарный выход радиоактивных материалов составил 50 миллионов кюри, что равнозначно последствиям взрывов 500 атомных бомб, сброшенных в 1945 году на Хиросиму.

- Из жерла реактора поднимался столб продуктов горения в несколько сот метров высотой. Из 190 тонн ядерного топлива 90% попало в атмосферу земли.

- Из ближайшего города Припяти были вывезены более 100 пожарных. Именно они приняли на себя самую большую дозу облучения. По советским сводкам во время ликвидации пожара погиб 31 человек.

- Для тушения пожара применялись вертолеты, сбрасывающие специальные составы для тушения и предотвращения цепной реакции, а так же песок и глину. В последствии обнаружилось, что они, возможно, еще более увеличили температуру реактора. Пожар был потушен только 9 мая.

- Основная масса жителей города Припять об аварии узнали только в середине дня 26 апреля. Пока город жил обычной жизнью, радиоактивные вещества распространялись с огромной скоростью, переносились с ветром. На Украине зараженной оказалась область в 50 тыс. квадратных километров в 12-ти областях.

- Лучевая болезнь была выявлена у 134 человек, из тех, кто был на аварийном блоке в первые сутки. Из них 28 человек погибли в течение месяца после аварии.

- Радиоактивному облучению подверглись почти 8, 4 млн жителей Белоруссии, Украины и России.

- Данные о количестве погибших от последствий взрыва за 20 лет расходятся: по разным данным от 4 до 10 тысяч человек.

- Непригодными для проживания остались 150 тысяч квадратных километров вокруг Чернобыльской АЭС.

- Зона отчуждения - это около 2 тысяч квадратных километров. Около половины этой зоны, исходя из имеющихся знаний, останется закрытой навсегда.

Радиоактивное облако от аварии прошло над европейской частью СССР, Восточной Европой, Скандинавией, Великобританией и восточной частью США. Примерно 60 % радиоактивных осадков выпало на территории Белоруссии.

Около 200 000 человек было эвакуировано из зон, подвергшихся загрязнению.

Загрязнению подверглось более 200 000 кв. км, примерно 70 % — на территории Белоруссии, России и Украины.

В настоящее время (и в ближайшие десятилетия) наибольшую опасность представляют изотопы стронция и цезия с периодом полураспада около 30 лет.

Наибольшие концентрации цезия-137 обнаружены в поверхностном слое почвы, откуда он попадает в растения и грибы. Загрязнению также подвергаются насекомые и животные, которые ими питаются.

В сельскохозяйственных областях в первые месяцы радиоактивные вещества осаждались на листьях растений и на траве, поэтому загрязнению подвергались травоядные животные.

Затем радионуклиды вместе с дождём или опавшими листьями попали в почву, и сейчас они поступают в сельскохозяйственные растения, в основном, через корневую систему.

Уровни загрязнения в сельскохозяйственных районах значительно снизились, однако в некоторых регионах количество цезия в молоке всё ещё может превышать допустимые значения.

Это относится, например, к Гомельской и Могилёвской областям в Белоруссии, Брянской области в России, Житомирской и Ровенской области на Украине.

Значительному загрязнению подверглись леса. Из-за того, что в лесной экосистеме цезий постоянно рециркулирует, а не выводится из неё, уровни загрязнения лесных продуктов, таких как грибы, ягоды и дичь, остаются опасными.

Уровень загрязнения рек и большинства озёр в настоящее время низкий. Однако в некоторых "замкнутых" озёрах, из которых нет стока, концентрация цезия в воде и рыбе ещё в течение десятилетий может представлять опасность.

В результате аварии только среди ликвидаторов умерли десятки тысяч человек, в Европе зафиксировано 10 000 случаев уродств у новорождённых, 10 000 случаев рака щитовидной железы и ожидается ещё 50 000.

По данным организации Союз "Чернобыль", из 600 000 ликвидаторов 10 % умерло и 165 000 стало инвалидами.