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Московский листок

Путин теперь раздает поручения парламенту?

Опубликовано 26.01.2021 в разделе комментариев 0

путин выборы царь кремль
Путин теперь раздает поручения парламенту?

Президент России Владимир Путин поручил Госдуме подготовить законопроект о запрете публичного сравнивания действий Советского Союза и нацистской Германии во Второй Мировой войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин выступил с этой инициативой по итогам заседания Совета по культуре и искусству, которое состоялось в октябре 2020 года. Тогда глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская предложила запретить публикации, в которых сравниваются действия советских и немецких солдат во время войны.

Поправки предлагается внести в существующий закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». ТАСС уточняет, что речь идет о запрете публично сравнивать решения руководства СССР с позицией нацистской Германии и ее союзников. 

***

Честно говоря, после фразы "Президент России Владимир Путин поручил Госдуме" именно такие ассоциации и всплывают.

Если Путин президент страны, в которой есть конституция, то он, очевидно, не может поступать вразрез с принципом разделения властей. То есть как глава исполнительной власти ничего не может поручать власти законодательной.

А вот в нацистской Германии с 9 августа 1934 года, после смерти рейхспрезидента Веймарской республики Гинденбурга, был принят закон, согласно которому новый пост фюрера и рейхсканцлера объединил посты президента и канцлера, сделав Гитлера единоличным правителем. Сталин, кстати, таких полномочий не имел, и поручений ни Верховному совету СССР, ни Верховному суду не давал.

Интересно, а Путин дает поручения судам? Ведь именно он назначает всех судей страны, опять-таки вразрез с конституционным принципом разделения властей. Ну а раз назначил, то почему не поручить чего-нибудь? Например, поручить Химкинскому суду рассмотреть дело Навального не по подсудности, а по случаю того, что ему из Шереметьева ехать домой через Химки...

Ну да ладно, мы привычные... Поручил президент парламенту написать и принять закон, какой надо, значит, так и правильно. И пусть попробуют не принять...

А.Б.



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