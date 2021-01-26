Разработчик "Новичка" грозится избавить нас от ковида...

Один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк намерен в ближайшее время выпустить противовирусное и иммуномодулирующее средство "Иммофон", способное бороться с COVID-19 и рядом других вирусных заболеваний, рассказал он РИА Новости.

Лекарство основано на препарате "Диуцифон" (синтезирован в СССР в 1967 году), предназначенного для лечения проказы и до 2000-х годов, как рассказал Ринк, входило в список жизненно важных лекарств. В новом средстве устранен главный недостаток советской разработки — плохое растворение в воде и, соответственно, в плазме крови. Обновленное лекарство получило название "Иммофон". Внутри препарата, подчеркнул собеседник агентства, соединены сильное зарубежное противовирусное средство "Дапсон" и две молекулы метилурацила, призванные активизировать обмен веществ в тканях и стимулировать процесс регенерации.

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Учитывая боевую эффективность применения отравляющей системы "Новичок" в последние годы, можно было бы его назвать поинтересней, например, "Скрипаль V" или "Навальнофон". Дарю бренды совершенно бескорыстно.

Что касается побочных эффектов, то у "Диуцифона" это общая слабость, понижение аппетита, диспепсические явления (расстройства пищеварения), головокружение, головная боль, сердцебиение, боль в области сердца. В отдельных случаях цианоз (посинение кожи и слизистых оболочек), токсический гепатит (воспаление ткани печени, вызванное диуцифоном), гипохромная анемия (снижение содержания гемоглобина в крови вследствие угнетения кроветворной функции костного мозга).

И это препарат плохо растворяется в плазме крови. А если будет хорошо растворяться, как обещает разработчик "Новичка"?

Я думаю, сначала надо попробовать кого-нибудь отравить новым препаратом, глядишь, и окажется эффективнее "Новичка"... Да вот хоть и Навального, все равно сидит, делать ему нечего, и опыт испытания боевых отравляющих веществ у него имеется. Есть же у нас летчики-испытатели, космонавты есть - они испытывают новую летательную технику. А будет специалист по исследованию ядов. За первый полет в "Шарите", кстати, ему полагается государственная награда. Он же не сам себя травил, а по заданию "партии и правительства".

Можно и других политзаключенных привлечь к испытаниям. А также задержанных на несанкционированных акциях. И омоновцев, кстати, которые кого-то не туда пнули - выпил лекарство, выжил - значит, искупил вину...

А "Новичком" наоборот, опрыскивать полицию для подъема боевого духа. Три пшика в пиво, и вперед!

А.Б.