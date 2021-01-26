В России могут провести всенародный опрос о выносе Ленина из Мавзолея

Весной 2021 года Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в рамках тестирования системы электронного голосования может провести среди россиян опрос о выносе Владимира Ильича Ленина из Мавзолея. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники информации.

Электронное голосование планируется использовать на выборах в Госдуму. Инициатором эксперимента выступил Федеральный центр информатизации при ЦИК. Тестирование планируется провести в апреле 2021 года. В нем будет задействовано от 5-7 до 20 регионов.

"Во время тестирования могут задавать вопросы, связанные с проекцией на будущую избирательную кампанию… Но это не обязательно, могут задать какой-то общий вопрос, например, о "выносе Ленина из Мавзолея", - сообщают собеседники издания отмечая, что никаких окончательных решений пока не принято.

Напомним, что дистанционное голосование во время выборов в Государственную Думу будет применяться не более чем в 20 регионах России.