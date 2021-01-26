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Московский листок

Умер бывший вице-премьер, прославленный Навальным

Опубликовано 26.01.2021 в разделе комментариев 3

Умер бывший вице-премьер, прославленный Навальным

Умер бывший вице-премьер России, экс-руководитель аппарата правительства Сергей Приходько, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

Приходько в 1997 году стал помощником президента России, затем работал замруководителя администрации, начальником управления президента РФ по внешней политике, в 2012 году был назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства, в 2013 году - руководителем аппарата правительства, а в 2018 году премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Сергея Приходько первым заместителем руководителя аппарата правительства. В 2020 году премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Сергея Приходько своим помощником.

Но известен был Приходько как дипломат - его карьера проходила по ведомству социалистических стран, причем в тот момент, когда они переставали быть социалистическими и дружественными по отношению к Москве. К 1997 году бывший соцлагерь окончательно превратился в "антироссийский пояс", и Приходько стал помощником президента по международным вопросам, где, пропорционально сокрушительным успехам России во внешней политике, вырос до замглавы администрации и руководителя профильного управления АП.

Помимо этого в апреле 2003 года Приходько был избран председателем совета директоров корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (создана в 2002 году на базе научно-производственного центра «Звезда-Стрела»), а в сентябре того же года — членом совета директоров ОАО «Авиационная холдинговая компания Сухой». Успехи его на этом посту также отражены в расследованиях Навального.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Из деревни написал 26.01.2021 13:51
Ну, ушел из жизни один из русофобов и антисоветчиков страны и что? Будем посыпать голову пеплом? Бред какой-то...
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(без названия)
стоик7776 написал 26.01.2021 13:03
объявили национальный праздник?
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йййй написал 26.01.2021 12:44
в возрасте 64 лет (пришлось лезть в гугл)
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