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Московский листок

Кремль "не собирается разглашать" имена владельцев "дворца Путина"

Опубликовано 26.01.2021 в разделе комментариев 2

Кремль "не собирается разглашать" имена владельцев "дворца Путина"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что дворец под Геленджиком, о котором шла речь в расследовании Алексея Навального, принадлежит предпринимателям, чьи имена Кремль разглашать не собирается.

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", - цитирует Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь президента также не согласился с журналистами, которые ему напомнили, что "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".

"В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более, отношения собственности к этому объекту", - заявил Песков.

Он отказался отвечать на вопрос, почему данный объект охраняет Федеральная служба охраны и над ним находится бесполетная зона, переадресовав его ФСО и ФСБ.

"Что касается разных зон - что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции", - заявил Песков.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Кремль "не собирается разглашать"
Andre написал 26.01.2021 13:42
Иного и никто не ожидал. Частная собственность священна и неприкосновенна. Хе-хе.
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(без названия)
Бедлам написал 26.01.2021 13:41
Понятное дело,поскольку дворец,есть-"частная собственность",то кремль имена разглашать "не собирается".Непонятно только,почему эта частная собственность охраняется федеральной службой охраны,то есть-за казенный счет,или-за счет налогоплательщиков,которые даже не имеют право знать,кого они содержат за свои деньги.Но,если там все "законно и правильно",то к чему эти имена скрывать,этим самым бросая на "кристально честного гаранта"-ненужные подозрения?Казалось бы,наоборот,в его интересах все обнародовать,чтобы доказать свою "непричастность",ко всяким темным делишкам.Вот в сша,например,так бы и сделали,но,поскольку в россии,все делается "через оригинальность",то г-ну гаранту,наверное,так и придется все время быть на подозрении,несмотря на все его героические усилия-"во благо страны".
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