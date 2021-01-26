Кремль "не собирается разглашать" имена владельцев "дворца Путина"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что дворец под Геленджиком, о котором шла речь в расследовании Алексея Навального, принадлежит предпринимателям, чьи имена Кремль разглашать не собирается.

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", - цитирует Пескова Интерфакс.

Пресс-секретарь президента также не согласился с журналистами, которые ему напомнили, что "в расследовании и не утверждается, что Путин или его родственники являются собственниками объектов юридически, а речь идет о том, что сам комплекс зарегистрирован на неких номинальных лиц".

"В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина и что он строился для Путина, там, Путиным и так далее. Поэтому здесь я с вами категорически не согласен. И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос, мало того, он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более, отношения собственности к этому объекту", - заявил Песков.

Он отказался отвечать на вопрос, почему данный объект охраняет Федеральная служба охраны и над ним находится бесполетная зона, переадресовав его ФСО и ФСБ.

"Что касается разных зон - что нельзя плавать, нельзя летать, и [есть] охрана ФСО. К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции", - заявил Песков.