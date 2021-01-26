В 2020 году в России закрылся каждый пятый бизнес

В 2020 году свою деятельность прекратило 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств – это примерно пятая часть действующих бизнесов в России. Данный показатель является рекордным с 2014 года: тогда деятельность прекратило 1,7 млн компаний и индивидуальных предпринимателей, сообщают "Известия" со ссылкой на данные ФНС.

В 2020 году число закрытых ИП и крестьянских фермерских хозяйств составило 991 тыс. — это на 36% больше, чем в 2019 году. При этом количество закрытых юридических лиц сократилось на 17% до 548 тысяч – это наименьшее число за три года. С 2017 года по 2019-ый ежегодно прекращали существование от 632 до 660 тысяч юрлиц.

Самой частой причиной ликвидации являлось решение о прекращении деятельности – его приняли 670 тысяч предпринимателей. В 19 тысячах случаях ИП закрывалось из-за смерти бизнесмена.