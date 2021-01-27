Честное президентское

В Татьянин день специально не отобранный студент провинциального Вуза задал по видеосвязи Владимиру Владимировичу вопрос без обиняков. А владеет ли тот на самом деле дворцом под Геленджиком. Оказалось, что президент не входит в число тех 85 миллионов, кто уже посмотрел документальную ленту "Дворец Путина".

Однако подсуетившиеся помощники сделали подборку кадров, так что он в курсе сюжета. Можно предположить, что нарезкой видео занимался пресс-секретарь господин Песков, так как президент вслед за ним главное внимание обратил на эпизод с бассейном, в котором он не купался, а купался таки в Енисее. Глава государства ничего не сказал об инициативе режиссёров "Киносоюза" принять авторов фильма в гильдию киношников-профессионалов, потому что ни одному из российских блокбастеров и близко не удавалось приблизиться к успеху "Дворца". Да, народец, сколько ни трать на его патриотическое воспитание государственную кубышку, всё норовит поглазеть на вещи постыдные, неприглядные. Валом валит.

85 миллионов - больше, чем всё трудоспособное население страны. Даже если вычесть недорослей школяров, которых учили-учили по новым ФГОС, да, видимо, научили на свою голову - вместо радужных перспектив ЕГЭ и заветных бюджетных мест в универе злые дядьки-иноагенты стали втягивать их в политику. Вот президенту было некогда посмотреть. Он занят государственными делами. Мы помним его слова, что он раб на галерах. А все остальные, похоже, имеют временной ресурс для удовлетворения любопытства,поддержав ярмо на шею Путина до 2036 года. Вместо того, чтобы повышать производительность труда.

Никогда. "Ни-ког-да", заверил Владимир Владимирович, не владел он дворцом, и родственники его не владели. И тон был также убедителен, и слова были столь же весомы, когда он клялся никогда не повышать пенсионный возраст, никогда не переделывать под себя конституцию. Студент из провинции сразу поверил. Всё, мол, логично. У главы государства столько важных дел, что ему не до дворцов. А про пенсионный возраст и конституцию он просто забыл. Столько дел, всё в голове перемешивается.

Нет, мы нисколько не сомневаемся в честности президентского слова. Даже в школьном учебнике обществознания говорится, что политический лидер, прежде всего, должен обладать честностью. Столько достижений за 20 лет, да кто угодно мог выстроить дворец за 100 миллиардов! Вон сколько во дворах импортных автомобилей. Как сказал пресс-секретарь господин Песков, мало ли у нас коммерческих деятелей. Ну, там дворец на особо охраняемой природной территории, где запрещена вырубка леса. Да что у нас, мало где рубят лес, мало где губят природу? Да везде. Бесполетная зона, охрана ФСО, правительственная связь, ФСБ не допускает на две мили до берега. Так мало у нас коммерсантов, которых крышуют силовики? При нашей-то коррупции?

Так что Владимиру Владимировичу я лично верю. Если бы у Навального была совесть, то от доходов, полученных за свой суперпопулярный фильм, он должен бы отчислять гонорар президенту. Человек Россию поднял, а дворца нет.