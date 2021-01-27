Война - всем дворцам капитала! - Заявление Объединённой Коммунистической партии чубайс путин выборы царь кремль Ещё в июне 2017 года, после первых массовых акций, изобличающих коррупцию в высших эшелонах власти и мафиозный капитал, ЦК нашей партии принял заявление, в котором были зафиксированы следующие требования момента:



— Открытие всех счетов и документов бухгалтерского учёта частных и государственных предприятий с целью контроля над их деятельностью со стороны простых тружеников

— Прямые выборы судей населением

— Резкое сокращение и чистка бюрократического аппарата, ликвидация особых привилегий государственных служащих

— Конфискация имущества как мера уголовного наказания за экономические преступления

— Введение прогрессивного налогообложения доходов, налога на роскошь и на особо крупные наследства

— Обеспечение предельного соотношения доходов наиболее богатых к доходам наиболее бедных не более чем 10 к 1

— Решительное и безвозмездное изъятие [национализация] олигархической собственности, что позволит аккумулировать национальные богатства для проведения новой индустриализации, изживания безработицы, улучшения условий труда, обеспечения доступности здравоохранения и всех видов образования, обеспечения населения хорошим жильем, решения экологических и культурных задач.



Сегодня у нас нет повода и оснований пересматривать эти положения. Преодоление кричащего социального неравенства, источником которого стало обогащение в 90-е гг. прошлого века узкой группы нуворишей, остается главным чаянием нашего народа.



Вместе с тем, как верно отмечено в резолюции III Съезда ОКП, «всякая коммунистическая, марксистская, антикапиталистическая по своему замыслу пропаганда или иное политическое действие являются таковыми, если они разоблачают главного исполнителя грязного репертуара капитализма – нынешнюю власть РФ, если направлены против нее».



Поэтому сегодня к вышеозначенным требованиям очевидным образом добавляется и ряд политических требований:



— Отмена итогов т.н. «Общероссийского голосования» 1 июля 2020 года как несоответствующего результатам реального волеизъявления граждан

— Проведение гласного расследования по фактам коррупционного обогащения высших руководителей РФ

— Немедленное освобождение политзаключённых

— Ликвидация структур политического сыска и репрессий в составе силовых министерств, передача функций охраны общественного порядка в ведение муниципалитетов.



Превращение этих лозунгов из сугубо партийных в лозунги широких народных слоёв посредством агитации в самых разных аудиториях, в том числе на массовых акциях, инициированных либеральной оппозицией, — остаётся основной задачей и морально-политическим долгом коммунистов, всех левых сил. Конкретные формы такой агитации зависят от наличных в каждом регионе, в каждом населенном пункте условий.



Не изоляция от масс, а их просвещение!



Не сектантские поучения, а вскрытие имеющихся заблуждений в ходе совместной борьбы — борьбы за народное дело, за замену власти миллиардеров властью миллионов, за социализм!





Президиум ЦК ОКП



26 января 2021 года



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