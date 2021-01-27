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Московский листок

Война - всем дворцам капитала! - Заявление Объединённой Коммунистической партии

Опубликовано 27.01.2021 в разделе комментариев 1

чубайс путин выборы царь кремль
Война - всем дворцам капитала! - Заявление Объединённой Коммунистической партии

Ещё в июне 2017 года, после первых массовых акций, изобличающих коррупцию в высших эшелонах власти и мафиозный капитал, ЦК нашей партии принял заявление, в котором были зафиксированы следующие требования момента:

— Открытие всех счетов и документов бухгалтерского учёта частных и государственных предприятий с целью контроля над их деятельностью со стороны простых тружеников
— Прямые выборы судей населением
— Резкое сокращение и чистка бюрократического аппарата, ликвидация особых привилегий государственных служащих
— Конфискация имущества как мера уголовного наказания за экономические преступления
— Введение прогрессивного налогообложения доходов, налога на роскошь и на особо крупные наследства
— Обеспечение предельного соотношения доходов наиболее богатых к доходам наиболее бедных не более чем 10 к 1
— Решительное и безвозмездное изъятие [национализация] олигархической собственности, что позволит аккумулировать национальные богатства для проведения новой индустриализации, изживания безработицы, улучшения условий труда, обеспечения доступности здравоохранения и всех видов образования, обеспечения населения хорошим жильем, решения экологических и культурных задач.

Сегодня у нас нет повода и оснований пересматривать эти положения. Преодоление кричащего социального неравенства, источником которого стало обогащение в 90-е гг. прошлого века узкой группы нуворишей, остается главным чаянием нашего народа.

Вместе с тем, как верно отмечено в резолюции III Съезда ОКП, «всякая коммунистическая, марксистская, антикапиталистическая по своему замыслу пропаганда или иное политическое действие являются таковыми, если они разоблачают главного исполнителя грязного репертуара капитализма – нынешнюю власть РФ, если направлены против нее».

Поэтому сегодня к вышеозначенным требованиям очевидным образом добавляется и ряд политических требований:

— Отмена итогов т.н. «Общероссийского голосования» 1 июля 2020 года как несоответствующего результатам реального волеизъявления граждан
— Проведение гласного расследования по фактам коррупционного обогащения высших руководителей РФ
— Немедленное освобождение политзаключённых
— Ликвидация структур политического сыска и репрессий в составе силовых министерств, передача функций охраны общественного порядка в ведение муниципалитетов.

Превращение этих лозунгов из сугубо партийных в лозунги широких народных слоёв посредством агитации в самых разных аудиториях, в том числе на массовых акциях, инициированных либеральной оппозицией, — остаётся основной задачей и морально-политическим долгом коммунистов, всех левых сил. Конкретные формы такой агитации зависят от наличных в каждом регионе, в каждом населенном пункте условий.

Не изоляция от масс, а их просвещение!

Не сектантские поучения, а вскрытие имеющихся заблуждений в ходе совместной борьбы — борьбы за народное дело, за замену власти миллиардеров властью миллионов, за социализм!


Президиум ЦК ОКП

26 января 2021 года



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ДГБ45 написал 27.01.2021 02:04
Романтики. И кто эти требования выполнять будет? То есть не так: и кто эти требования принудит к исполнению господами, захватившими власть в России?
"Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное" /Л.Н. Толстой/.
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