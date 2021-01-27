Вранье первых лиц о дворце в Прасковеевке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что дворец под Геленджиком, о котором шла речь в расследовании Алексея Навального, принадлежит предпринимателям, чьи имена Кремль разглашать не собирается.

"Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике и один или несколько, прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но, согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев, и мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", - цитирует Пескова Интерфакс.

Кремль "не собирается разглашать" имена владельцев "дворца Путина"

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Ну мы же понимаем, что нам врут!

Причем делают это как-то откровенно глупо, неловко - и неловко становится уже за первых лиц государства...

Ну что значит, "не будем разглашать", если объект нанесен на публичную кадастровую карту, и любой может с этой информацией ознакомиться?

Вот я лично, Баранов Анатолий Юрьевич, запросил эту информацию, вчера заплатил 600 рублей по заказу №RR0126333719, Краснодарский край, г Геленджик, район села Прасковеевка 678583 м² с кадастровым номером 23:40:0703000:19 - у объекта есть кадастровый номер.

Запросил выписку о переходе прав на объект недвижимости и выписку об основных характеристиках и правах.

Выписка о переходе прав на объект была готова к ночи. Из нее следует, что объектом с 22.09.2006 владело Федеральное государственное бюджетное учреждение "Дом отдыха "Туапсе" Управления делами Президента Российской Федерации, ИНН: 2355004425. До этого момента объект находился в собственности Российской Федерации.

10.08.2010 объект перешел в собственность Общества о с ограниченной ответственностью "Индокопас", ИНН: 2304054139, находившегося в собственности Николая Шамалова. По документам, комплекс строился уже не как пансионат, а как его личная резиденция. То есть был, надо понимать, приватизирован, но несмотря на якобы частный характер проекта, строительство осуществлял «Спецстрой России», а курировала проект, охраняла и давала все требования по проектированию Федеральная служба охраны. ООО «Индокопас» было ликвидировано в 2014 году по решению учредителей.

27.05.2013 владельцем объекта стало Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", ИНН: 2304062771 с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Учредитель ООО "Комплекс" - АО "Бином" (ИНН / КПП: 7813231840 / 781301001).

Учредителем АО "Бином" является Пономаренко Александр Анатольевич, совладелец и председатель совета директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево».

Я не понимаю, почему нужно скрывать эту информацию, если она есть в открытом доступе, и за относительно небольшие деньги все это можно узнать?

Да, Пономаренко сейчас утверждает, что объект ему не принадлежит с 2016 года, но так ли уж это важно?

Ведь Навальный и не утверждает, что дворец принадлежит лично Путину - он утверждает, что объект оформлен на подставных лиц.

Смотрим: до 2006 года объект стоимостью более миллиарда долларов числится как "пансионат" на балансе Управления делами президента. Ну какой это пансионат? Нет там ни номеров, и домовой кухни, ничего похожего - это именно дворец, рассчитанный на одного постояльца. Причем по уровню роскоши - явно не рядового сотрудника Администрации президента.

И точно - дворец становится "личной резиденцией" Шамалова, друга Путина. Который потом переуступает объект Пономаренко, а тот - кому-то еще. При этом белыми нитками шито, что "личной резиденцией" никто из номинальных владельцев не пользуется, а в кадастре она значится по-прежнему то ли как пансионат, то ли как научно-исследовательский объект, то ли как место для рыбалки.

Вы можете себе представить частный объект на миллиард долларов с таким запутанным и неурегулированным статусом, оформленный на ООО с уставным капиталом в 10 тысяч? Да тут фиктивность торчит из каждой щели!

Стоит ли держать своих граждан за таких полных идиотов, а?

Анатолий Баранов