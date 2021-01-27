Володин: мы потеряем страну если пересадим чиновников на общественный транспорт

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что основная проблема российских чиновников в их неэффективной работе, а не в том, что они ездят на персональной машине и не пользуются общественным транспортом.

"У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что он в машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно… Пускай, он ездит на персональной машине, пускай, еще что-то у него будет, но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопросов", - цитирует Володина ТАСС.

По его словам, бывали случаи, когда чиновники "пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи", а в результате "мы с вами теряли страну". "Можно поездить и на трамвае, и на троллейбусе и при этом ни за что не отвечать. Но этот популизм, он ведет-то к развалу", - отметил Володин.