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Московский листок

Задержанные 23 января до сих пор сидят в ОВД

Опубликовано 27.01.2021 автором Марина Литвинович, член ОНК в разделе комментариев 0

суд закон
Задержанные 23 января до сих пор сидят в ОВД

Сегодня мы посетили спецприемники для административно-арестованных #1 и #2. В первом содержатся 32 арестованных во время митинга, а во втором - 31 арестованный. В основном это статьи 20.2 и 19.3. В самих спецприемниках условия нормальные, претензий и жалоб ни у кого нет.

Однако выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в милицейском автобусе, где они спали, где их не выводили в туалет и не кормили. В ОВД Измайлово часть людей спало на полу, матрасов никому не дали, воды не давали. Такая же ситуация была в ОВД Бескудниково.

Видела парня, который стоял с труселями на Пушке (дали 15 суток ареста). И мужчину, написавшего на обледеневшей стене метро «Крым - это Украина» (дали 15 суток, сочли мелким хулиганством).

Оба спецприемника забиты полностью. Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны. Интересно, куда денут тех, кого арестуют после акции 31 января?

***

Maria Eismont: Только что сидящий рядом со мной в суде подзащитный - молодой вежливый студент магистратуры, задержанный 23 января и двое суток просидевший в КПЗ (в помещении для задержанных в ОВД) признался, что третий день подряд хочет в туалет по-большому, а его не пускают. Просил несколько раз но ему не разрешили. Сказал что больше не выдерживает.

Мы с судьёй обе вытаращили глаза, судья немедленно объявила перерыв.

Отсутствие матрасов подушек и одеял ещё можно обьяснить недофинансированием, ну может все на ершик ушло и аквадискотеку, но мучить то зачем?

***

Александр Минайчев: Да до сих пор по ОВД в основном все и сидят, у меня брат уже осужден на 10 суток, но сидит в ОМВД Косино-Ухтомский, там их 20 человек.



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