Неизвестный газ убил 4 работников медной компании

Вопиющие нарушения организации труда и несоблюдение техники безопасности на шахте «Весенняя-Аралчинская» Актюбинской медной компании стали причиной несчастного случая 30 декабря. После взрывных работ 3 взрывника и горный мастер погибли на месте от острого отравления веществом неясной этиологии.

Комиссия пришла к выводу: вина в несчастном случае горного мастера Кайканова составляет 20%, работодателя 80%. Материалы расследования передали в полицию, она занимается расследованием уголовного дела.

По словам единственного выжившего Каната Абдуллаева, обычно после взрывных работ все садились в машину, и выезжали из шахты. В тот день, 30 декабря, после взрыва появился белый густой туман. Машина остановилась, горный мастер Асхат Кайканов крикнул, чтобы все бежали наверх. В нештатной ситуации они должны были сделать, как Абдуллаев – применить самоспасатель, нажать на кнопку «SOS». Абдуллаев крикнул им: «Токтандар!», но шахту охватил белый густой туман, он никого не видел. Минут через 30-40 Абдуллаев увидел, что туман рассеялся, он пошел в сторону других работников. Они лежали без признаков жизни.

Погибшие не приняли надлежащие меры при нештатной ситуации.

«При опросе должностных лиц, выяснилось, что в тот день, в 18:50 по распоряжению главного инженера Сафина была остановлена главная вентиляционная установка. Только в 19:10, когда уже произошел взрыв, по показаниям диспетчера Алтынбекова, дали поручение эту установку подключить,- сказал Саламат Аманбаев.

Все работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты, подписи работников об этом есть. Причиной несчастного случая комиссия назвала неудовлетворительную организацию работ предприятием, нарушение правил безопасности и охраны труда самими работниками, грубая неосторожность.