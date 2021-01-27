Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Неизвестный газ убил 4 работников медной компании

Опубликовано 27.01.2021 в разделе комментариев 2

Неизвестный газ убил 4 работников медной компании

Вопиющие нарушения организации труда и несоблюдение техники безопасности на шахте «Весенняя-Аралчинская» Актюбинской медной компании стали причиной несчастного случая 30 декабря. После взрывных работ 3 взрывника и горный мастер погибли на месте от острого отравления веществом неясной этиологии. 

Комиссия пришла к выводу: вина в несчастном случае горного мастера Кайканова составляет 20%, работодателя 80%. Материалы расследования передали в полицию, она занимается расследованием уголовного дела. 

По словам единственного выжившего Каната Абдуллаева, обычно после взрывных работ все садились в машину, и выезжали из шахты. В тот день, 30 декабря, после взрыва появился белый густой туман. Машина остановилась, горный мастер Асхат Кайканов крикнул, чтобы все бежали наверх. В нештатной ситуации они должны были сделать, как Абдуллаев – применить самоспасатель, нажать на кнопку «SOS». Абдуллаев крикнул им: «Токтандар!», но шахту охватил белый густой туман, он никого не видел. Минут через 30-40 Абдуллаев увидел, что туман рассеялся, он пошел в сторону других работников. Они лежали без признаков жизни. 

Погибшие не приняли надлежащие меры при нештатной ситуации. 

«При опросе должностных лиц, выяснилось, что в тот день, в 18:50 по распоряжению главного инженера Сафина была остановлена главная вентиляционная установка. Только в 19:10, когда уже произошел взрыв, по показаниям диспетчера Алтынбекова, дали поручение эту установку подключить,- сказал Саламат Аманбаев. 

Все работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты, подписи работников об этом есть. Причиной несчастного случая комиссия назвала неудовлетворительную организацию работ предприятием, нарушение правил безопасности и охраны труда самими работниками, грубая неосторожность.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Вне всякого сомнения - Пyтин потравил ''Новичком''. Если
не он, написал 27.01.2021 11:41
то больше некому!
Ответить
А хозяева-китайцы?
-Что это? написал 27.01.2021 11:38
Наверняка.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Нужно ли разрешать митинги?:
Результаты
Интернет-ТВ
Казахские рабочие китайской компании на грани голодовки протеста
Казахские рабочие китайской компании на грани голо...
27.01.2021
Помнить правду! Сегодня Ленинградский День Победы
Помнить правду! Сегодня Ленинградский День Победы
27.01.2021
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Володин попросил не называть Госдуму "бешенным принтером, а депутатов "клоунами" (0)
Помнить правду! Сегодня Ленинградский День Победы (0)
Рабочие Казахстана ведут борьбу, не стесняясь в средствах (0)
Казахские рабочие китайской компании на грани голодовки протеста (2)
Неизвестный газ убил 4 работников медной компании (2)
Задержанные 23 января до сих пор сидят в ОВД (0)
ФСБ: Бесполетная зона над "дворцом Путина установлена из-за "возросшей активности НАТО" (0)
Володин: мы потеряем страну если пересадим чиновников на общественный транспорт (3)
Вранье первых лиц о дворце в Прасковеевке (16)
Честное президентское (18)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Денежная реформа 1961 года: Зачем портянки Сталина поменяли на фантики Хрущева
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Судьба СП-2 остается туманной: американцы нацелились на его полное уничтожение
Михаил Делягин Михаил Делягин: В какой валюте лучше копить деньги на квартиру в 2021 году
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Ничейный дворец в ничейной России
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Задолбали со своим Навальным!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss