ФСБ: Бесполетная зона над "дворцом Путина установлена из-за "возросшей активности НАТО"

Запрет на полеты в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе был установлен приказом Минтранса от 24 июля 2020 года из-за "возросшей разведывательной активности некоторых стран, в том числе входящих в блок НАТО", к территории погранзаставы пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю. Об этом говорится в ответе Федеральной службы безопасности на запрос РБК.

В ведомстве отметили, что погранотряд занимается защитой участка государственной границы и других функций на него не возложено.

Кроме того, в ФСО утверждает, что запрета на прохождение лодок в районе мыса Идокопас нет. Объектов, охраняемых Федеральной службой охраны (ФСО) на территории Геленджика и в прилегающих к нему районах, нет, указывается в ответе ведомства.

19 января оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, в котором утверждает, что на деньги бизнесменов и госкомпаний для президента России Владимира Путина в Краснодарском крае был построен роскошный дворец стоимостью в миллиард долларов. Объект, по его данным, охраняют спецслужбы. Полеты над ним запрещены. Судам запрещено приближаться к объекту ближе чем на милю.