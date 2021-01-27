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Московский листок

Казахские рабочие китайской компании на грани голодовки протеста

Опубликовано 27.01.2021 в разделе комментариев 2

Рабочие китайской сервисной компании «Си Бу», которая занимается бурением и обслуживанием скважин в Мангистауской области Казахстана, вечером 19 января провели новую акцию у офиса компании. Они заявили, что их требования не были выполнены и они приступают к постоянным акциям протеста у здания администрации и готовы начать массовую голодовку. 

Нефтяники намерены проводить пикеты у офиса в областном центре Актау. Кроме этого, рабочие утверждают, что за ними идет постоянная слежка со стороны сотрудников МВД и КНБ. Этим как раз и оказывается моральное и психологическое давление, чтобы протестующие отказались от своих намерений продолжать выступления. 

Напомним, что протестующие нефтяники потребовали:

1. Увеличения заработной платы на 200 тысяч тенге,

2. Поднять премии в праздничные дни на 70 МРП,

3. Тринадцатую зарплату начислять в полном объеме с учётом повышения на 200 тысяч,

4. Выплаты 50% от заработной платы работникам в случае простоя,

5. В случае сокращения штатов, сокращать в первую очередь граждан КНР,

6. В случае невыполнения данных требований, компания ТОО «Сибу» должна объявить себя банкротом. 

К борьбе рабочих сервисной компании «Си Бу» могут присоединиться и коллективы других сервисных компаний, где сложилась такая же ситуация с низкими зарплатами и тяжелыми условиями труда. Мы со своей стороны поддерживаем протестующих нефтяников и требуем от властей недопущения давления и арестов по надуманным уголовным или административным делам, которые могут быть возбуждены по просьбе иностранного работодателя.



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: А почему
Навальнисты те же буржуа,что и путинисты написал 27.01.2021 12:33
Вот потому и не будет у них никогда поддержки пролетариата и антибуржуазных лозунгов.
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на 200 тысяч тенге - это почти на 36 кусков дерева.
А почему написал 27.01.2021 11:52
навальнисты не выходят с такими ''прогрессивными'' лозунгами? Массовая поддержка их трудящимися была бы гарантирована.
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