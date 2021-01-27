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Московский листок

Рабочие Казахстана ведут борьбу, не стесняясь в средствах

Опубликовано 27.01.2021 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Рабочие Казахстана ведут борьбу, не стесняясь в средствах

Источник: https://infoprof.su/v-aktjubinskoj-oblasti-bastujut-neftjaniki-kazahstansko-kitajskoj-kompanii-kmk-munaj/

Рабочие месторождения Кокжиде в Темирском районе Актюбинской области, разрабатываемого компанией «КМК Мунай», с 25 января ведут забастовку с требованием увеличения заработных плат на 100 процентов. По словам рабочих, в общей сложности бастует около 200 человек. Они говорят, что свои требования изложили в заявлении, которое подали 12 января, и в нем же предупредили, что в случае невыполнения приостановят работу и начнут стачку. Нефтяники также обратились к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

«Мы простые рабочие компании «КМК Мунай», расположенной в Темирском районе Актюбинской области. Причина нашего обращения к вам – мы просим повысить нашу заработную плату, которую мы зарабатываем честным трудом, на 100%. 12 января мы обращались к руководителям «КМК Мунай» и области с просьбой повышения зарплат, но они не хотят выполнять наши требования», – отметил в своем письме нефтяники.

По их словам, рабочие каждый год перевыполняют планы производства нефти, однако зарплаты рабочих по сравнению с другими нефтяными компаниями очень низкие. «В период пандемии цены на продукты возросли многократно, наших зарплат не хватает ни на покрытие кредитов, ни на продукты», – заявляют рабочие.

На встречу с бастующими 26 января приехал президент компании «КМК Мунай» Ван Цзиньбао, который предложил повысить заработную плату на 20 процентов, но работники не согласились. Компания, акционерами которой выступают зарегистрированная в Панаме Yukon Energy Holding S.A. и казахстанско-китайское предприятие «СНПС-Актобемунайгаз» (по 50 процентов), имеет большие прибыли из-за увеличения объемов работы и нефтяники считают, что увеличение зарплаты будет вполне по плечу компании, часть активов которой по слухам, принадлежит семье Назарбаева.

Тем временем, усилилось давление на рабочих со стороны местных властей и работодателей. Вместо бастующих китайские менеджеры намерены направить на рабочие места штрейкбрехеров. Аким Актюбинской области Оразалин со своей стороны поручил составить списки бастующих и пригрозил, что уволит всех, кто откажется выходить на работу. Получается с его точки зрения требование бастующих поднять зарплату с 300 долларов до 600 – это преступление.

Рабочие намерены объявить массовую голодовку, которую могут поддержать коллективы других сервисных компаний. На данный момент нефтяники по-прежнему настаивают на повышении заработной платы на 100%, улучшение питания и санитарно-бытовых условий проживания на вахте и предоставления права на создание своего независимого профсоюза.

Казахстанский рабочий профсоюз «Жанарту» и Социалистическое движение Казахстана всецело поддерживают борьбу нефтяников Актюбинской области и предостерегают власти от репрессий и преследований бастующих, которые отстаивают свои законные права.



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