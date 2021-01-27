Помнить правду! Сегодня Ленинградский День Победы Они не "выживали", а побеждали. Наперекор не только врагу, но и своей человеческой природе. Ленинградцы, активисты Объединенной Компартии, вспоминают своих близких, переживших блокаду.



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