Они не "выживали", а побеждали. Наперекор не только врагу, но и своей человеческой природе. Ленинградцы, активисты Объединенной Компартии, вспоминают своих близких, переживших блокаду.
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Помнить правду! Сегодня Ленинградский День Победы
Они не "выживали", а побеждали. Наперекор не только врагу, но и своей человеческой природе. Ленинградцы, активисты Объединенной Компартии, вспоминают своих близких, переживших блокаду.
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