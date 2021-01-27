Володин попросил не называть Госдуму "бешенным принтером, а депутатов "клоунами" Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин считает оскорбительным, когда нижнюю палату российского парламента называют "бешеным принтером", а депутатов - "клоунами". По его словам, авторы таких реплик неуважительно относятся к выбору большинства россиян. "Послушайте, давайте соберите своих коллег по цеху, они тоже все разные. Кто-то вам нравится, кто-то не нравится. Потом, вы исходите из чего? Вот вы берете, в Думу кидаете, удовольствие от этого получили? Хорошо. Кто клоун-то? Вот я пришел в Думу и работал с Примаковым. Мне оскорбительно это слышать. Все это время предыдущее работал и мы другими с Говорухиным. Я говорю о людях, которых нет. Но есть люди, которые сегодня в Думе. Та же Терешкова, та же Савицкая.", - заявил спикер Госдумы в интервью радио "Комсомольская правда".



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