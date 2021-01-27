У депутата-единоросса конфисковали бизнес на 38 миллиардов рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в пользу государства активы депутата Госдумы Сергея Сопчука, связанные с добычей золота, стоимость которых оценивается в 38 млрд рублей.

"Двадцать третьего декабря 2020 года исковые требования Генпрокуратуры удовлетворены. Обратить в доход РФ доли в уставном капитале ООО "Терней золото" в размере 99,23%, ООО "Партнёр ДВ" в размере 0,5%, ООО "Омония" в размере 0,27%", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря суда Валентину Норбах.

Отмечается, что ответчиками по иску, помимо Сопчука, проходили бывший губернатор Приморья Василий Усольцев, предприниматель Людмила Стукова, а также три компании, связанные с добычей золота.

По данным прокуратуры, депутат Сопчук незаконно занимался предпринимательской деятельностью, вводил в заблуждение администрацию президента, скрывал свои реальные доходы, оказывал противодействие следствию, пытаясь во время обыска скрыть финансовую документацию.

Как отмечает газета "Коммерсант", с 2011 по 2020 год Сопчук лично и через подконтрольные ему предприятия вложил в ООО "Терней Золото", которое разрабатывает золотые и серебряные месторождения "Салют" и "Приморское", более 1 млрд руб. Получив почти 100% акций компании, он передал их своей сестре Людмиле Стуковой. По мнению Генпрокуратуры, сделка носила фиктивный характер

Активы депутата, по предварительным данным, оценивающийся в 38 млрд рублей, были изъяты в связи с "отсутствием доказательств их приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции".

Сопчук — член комитета Госдумы по транспорту и строительству, с декабря 2017 года член президиума генерального совета партии "Единая Россия".