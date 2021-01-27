Анатолий Баранов: Вопиющая несправедливость общественных отношений в России стала очевидна любому школьнику

Дал комментарий "Свободной прессе".

Не успели закончиться субботние акции сторонников Алексея Навального, как команда оппозиционного блогера уже анонсировала новые на следующих выходных. Прошедшая акция была одной из самых многочисленных за последние годы. Только в Москве, по данным организаторов, вышло около 50 тысяч человек. Правда, МВД приводит цифры на порядок меньше.

Одной из особенностей акции стал запрет на проведение мероприятий из-за пандемии. Впрочем, власти уже говорят о скором послаблении.

Как заявил президент России Владимир Путин, ситуация с распространением коронавируса постепенно стабилизируется, а значит, можно будет аккуратно снимать ограничения.

Значит, есть основания ожидать, что к весне-лету жизнь может вернуться в привычный ритм. Однако та же команда Навального, анонсировав новые акции, ждать не собирается. Что теперь? Решили «поиграть» в Белоруссию?

— Я не думаю, что слово «поиграть» тут уместно, — говорит главный редактор портала ФОРУМ. мск Анатолий Баранов. — Навальный сидит не в игровой камере, да и отравление тоже было настоящим. Он ставит на кон свою жизнь, и это привлекает людей, в первую очередь молодых, еще не растерявших иллюзий о честности, порядочности, искренности. А современное российское общество дает мало вдохновляющих примеров.

Тут неважно, кто такой Навальный, плох он или хорош. Он сегодня лоб в лоб столкнулся с государственной машиной, и явная справедливость не на стороне «жирных котов» из правительства и обслуживающего их сверхкрупного бизнеса. Наступило время, когда вопиющая несправедливость общественных отношений в России стала очевидна любому школьнику. Да, похоже на Белоруссию, где все понимают, что 26 лет бессменного руководства одного человека, далекого от идеалов современной молодежи, это ненормально. Но Лукашенко хоть не ворует, во всяком случае в таких объемах, как у нас… А тут — ершик для унитаза ценой в годовой доход пенсионера! И рядом — сбор денег на лечение детей по телевизору…

— Кстати, белорусская оппозиция анонсирует новую волну протестов весной — сейчас якобы люди устали, и холодно. А у нас с этим как? Ждать к весне оживления протестной активности?

— Весной всегда идет оживление протестной активности. При СССР в газетах писали о «весеннем наступлении трудящихся», имея в виду, конечно, «загнивающий Запад». Ну а теперь мы тоже часть этого условного «Запада», или без мыла стремимся туда залезть…

Не думаю, что к весне положение нашего народа как-то радикально улучшится, чтобы люди снова полюбили власть.

— Путин анонсирует снятие коронавирусных ограничений. Разрешат ли митинги к весне?

— Не думаю. Да и смысла нет — ведь акция прошлой субботы была самой большой несанкционированной акцией после событий октября 1993 года. И по числу участников, и по охвату территорий. Даже в Якутске при минус 50 митинговали.

Другое дело, что протест абсолютно неструктурирован, стихиен внутри себя, то есть в принципе не способен вывести на позитивный результат. Толпой власть не берут, и это наводит на мысль о «выпуске пара». По сути протест в такой форме для власти неприятен, но не опасен. Ну так вот и простор для деятельности той части оппозиции, в первую очередь левой, которая может взять на себя роль направляющей силы… Но пока не видно признаков.

— Если к весне будут сняты все ограничения, народу, наверное, и не до протеста будет? Кто давно рвался, вырвутся наконец на отдых за границей… остальные по дачам…

— Чтобы ехать за границу, нужно денег, а денег у народа нет. А на дачах и в прошлом году насиделись. Нынешний протест — это протест в первую очередь работающей и учащейся городской молодежи. Они понимают, что большинству из них в эмиграции только посуду мыть в Макдональдсе, что они и дома могут. Но дома тоже никаких перспектив, и пока юноша-студент с приятной фамилией Чемезов задает вопросы Путину, его однокашники делят время между учебой и подработкой, и прекрасно понимают, что перспектив у них никаких. Кстати, это понимают и их сверстники из ОМОНа, которых сейчас практически заставляют учиться, и они тоже теперь совсем неплохо соображают. У них гораздо больше общего с протестующими, чем с собственным начальством. А что подрались —ничего, помирятся…

— В той же Белоруссии каждую новую волну активности вызывают какие-то новые события: инаугурация Лукашенко, убийство активиста. Стоит ли ждать у нас чего-то подобного? Тот же арест Навального явно долго не будет работать…

— Уже готовятся уголовные дела по событиям в субботу, по примеру «болотных процессов», 30 человек суды отправили в СИЗО. Да и вообще по части поводов для возмущения у нашей власти никаких проблем. Свинья грязь найдет. Власть антинародна по своей сути, это ясно еще с октября 1993 года. С тех самых пор она держится на насилии, вранье и воровстве. Навальный еще под стол пешком ходил, а система уже установилась. В 1994 году прошли залоговые аукционы, создавшие слой олигархов и сделавшие всех остальных бесправными нищими. И с тех пор ничего не меняется, даже президенты — их за это время было всего два с половиной, если считать Медведева. И выросло поколение, которое ненавидит все это с самого рождения — и тотальную несвободу, и тотальный грабеж. А арест — это лишь спусковой крючок…

— Выборы как-то оживят ситуацию? Будет ли повторение прошлогодних московских событий, но в федеральном масштабе?

— Судя по тому, как власть готовится к выборам, избиратель потеряет к ним интерес еще до начала кампании. Нас ждет предельно заорганизованное шоу с известным заранее результатом. И фокус с «умным голосованием» не пройдет — все ж видели, какой позор на финал получился в Мосгордуме…

— А может ли появиться альтернативная либеральной оппозиционная повестка? Или наш народ Навальный волнует гораздо больше, чем цены в магазинах и пенсионная реформа?

— Это повестка уже появилась, надо только пошире открыть глаза. Я на акции в субботу вообще практически не слышал фамилии Навальный. Зато видел много ершиков как символа социальной несправедливости. И запомнил одного юношу, худенького такого, который давал комментарий какому-то каналу — он тоже про ершик говорил, мол, мама его получала в год примерно стоимость этого ершика с дачи в Прасковеевке, и поэтому он все свое детство сильно недоедал. В Москве. И тут неважно, Путину принадлежит этот объект или кому-то еще — важно, что пока есть такие очевидные символы социальной несправедливости, мира дворцам не будет!