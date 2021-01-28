Трогательная забота о детях

Участие детей в политических акциях – очередная спекуляция со стороны официальной пропаганды. В сообщении МВД распространяются ложные сведения, о том, что руководители ФБК Навального призывали своим штабам в регионах привлекать несовершеннолетних к протестным акциям. Подтверждений этим обвинениям не представлено до сих пор потому, что таких призывов и не было ни от Навального, ни от его сотрудников. Нет ни одного видео, на котором бы они говорили что-то подобное. Иначе бы это видео уже транслировалось на всех каналах ТВ и, конечно же, на канале Соловьева.

Так что с делом «о вовлечении несовершеннолетних» у СК, МВД и пропагандистов вышел облом. Если и было на акции незначительное количество пацанов, так их всегда можно встретить на любых мероприятиях. Так что, сторонники Навального должны были их отлавливать и доставлять домой? Ежу понятно, что эта затея «о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия» – не забота о детях, а очередной способ замарать оппозицию. Точно такое же дело «о вовлечении детей» власти пытались сшить после митинга против поправок в Конституцию 15 июля 2020 года. Но ничего не вышло, поскольку из несовершеннолетних никто не дал показаний о том, что их кто-то куда-то вовлекал.

***

Ну как здесь не вспомнить организацию с грозным названием «Союз меча и орала».

«Жизнь диктует свои законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания — она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Со всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Мы должны протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Дети заслуживают лучшей участи. Мы, господа присяжные заседатели, должны им помочь. И мы, господа присяжные заседатели, им поможем. Мы должны вырвать детей из цепких лап улицы (оппозиции), и мы вырвем их оттуда! Поможем детям! Будем помнить, что дети — цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям, и никому другому. Вы меня понимаете?»