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Московский листок

Путин насчитал в России 5 миллионов бедных - в четыре раза меньше чем Росстат

Опубликовано 27.01.2021 в разделе комментариев 5

Путин насчитал в России 5 миллионов бедных - в четыре раза меньше чем Росстат

По самым скромным подсчетам Росстата в России во втором квартале 2020 года насчитывалось 19,9 млн человек (13,5% населения страны) с доходами ниже величины прожиточного минимума. Однако, по словам президента Владимира Путина, эта цифра завышена в 4 раза. Об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России — с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка пяти миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", - сказал российский лидер.

Справедливости ради отметим, что в РФ на конец 1999 года насчитывалось по официальным данным Росстата 42,3 миллионов человек, а не 64, как утверждает Путин.



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Всего комментариев к статье: 5
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первОМУ могильщикУ (27.01.2021 16:35) - Ты больше похож на ''бедного Йорика'' в 1 сцене 5 акта.
Фортинбрас написал 27.01.2021 17:33
-
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Re: Re: Не сказал главного-эти 5 млн.=
В лад написал 27.01.2021 17:14
Ну ты сказанул-взбзднул.Нищеброд не может жить лучше кого то. А китайцев в России-до икса и больше.
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Re: Не сказал главного-эти 5 млн.=
kerg написал 27.01.2021 16:58
Гастарбайтеров из Китая в России нет! В Китае самый конченный нищеброд живет лучше чем средний класс в РФ
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Не сказал главного-эти 5 млн.=
В лад написал 27.01.2021 16:52
гастарбайтеры из Китая, а среди РУССКИХ нищих нет-все средний класс.
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вранье в каждом слове
первый могильщик написал 27.01.2021 16:35
это уже стало отличительной чертой нашего солцеликого президента.
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