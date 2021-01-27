Путин насчитал в России 5 миллионов бедных - в четыре раза меньше чем Росстат

По самым скромным подсчетам Росстата в России во втором квартале 2020 года насчитывалось 19,9 млн человек (13,5% населения страны) с доходами ниже величины прожиточного минимума. Однако, по словам президента Владимира Путина, эта цифра завышена в 4 раза. Об этом он заявил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"По оценкам Всемирного банка, в Китае, например, число людей с более низкими доходами сократилось с 1,1 миллиарда человек в 1990 году до менее чем 300 миллионов в последние годы. Это, безусловно, успех Китая. В России — с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка пяти миллионов в настоящее время. И мы считаем, что это тоже движение вперед в нашей стране. В самом главном, кстати говоря, направлении", - сказал российский лидер.

Справедливости ради отметим, что в РФ на конец 1999 года насчитывалось по официальным данным Росстата 42,3 миллионов человек, а не 64, как утверждает Путин.