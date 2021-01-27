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Московский листок

Дворец сына Золотова оказался самым дорогим из выставленных на продажу в России

Опубликовано 27.01.2021 в разделе комментариев 1

Дворец сына Золотова оказался самым дорогим из выставленных на продажу в России

Особняк сына главы Росгвардии Виктора Золотова в подмосковной Барвихе оказался самым дорогим дворцом, выставленным на продажу в России. Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на данные агентства недвижимости ЦИАН. По данным портала, владелец рассчитывает продать его больше, чем за 1,6 миллиарда рублей. Площадь дворца, находящегося в 7 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе, составляет 3 тыс. кв метров, участок - 89 соток. Поселок, где расположен дворец, стоит на берегу Москвы-реки и даже имеет свою набережную.

"Здание в классическом стиле выполнено из розового мрамора. Дом предназначен под чистовую отделку. Согласно планировке, на первом этаже будут расположены гостиная, столовая, кухня, зимний сад. На втором этаже запроектировано пять спален с ванными и гардеробными. Здесь же будет тренажерный зал. Еще две спальни — в мансарде. Помимо основного здания на участке будет дом для персонала, гараж на пять автомобилей и беседка с фонтаном", - говорится в описании лота.

Как 23 летний сын президентского охранника смог позволить себе такой роскошный дом непонятно. Ранее издание писало, что Золотов-младший владеет долей в убыточном НПО "Квантовые технологии" и его прежние бизнес-проекты тоже не приносили какой либо значительной прибыли.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Дворец Пескова написал 27.01.2021 20:42
Расследование ФБК youtu.be/X8vxxfsirrQ
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