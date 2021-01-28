Две семьи из пяти уже на улице. Остальные на очереди

Продолжились выселения по адресу 9-я улица Соколиной горы д. 9 (бывшее общежитие оборонного авиационного завода «Салют»). 27 января 2021 г. под выселение попала семья Абрамовых.

Правоприменители действовали быстро и решительно. «Я спал. Громкий стук в дверь, я подумал, что даже выламывают», - рассказывает Алексей Абрамов, - «Открываю дверь, там судебные приставы стоят. ОМОН какой-то был. Человека три полиции. Мне сказали - тебе полтора часа, чтобы освободить квартиру. С объяснениями, что у меня судебное разбирательство завтра будет (решение, вынесенное судом первой инстанции о выселении, обжалуется в вышестоящем суде) они не отреагировали».

Самые ценные вещи Алексей погрузил в арендованный по каршерингу автомобиль. Остальное, оперативно подогнанные коммунальные работники, быстро погрузили в грузовик и увезли в неизвестном направлении. Автор материала просил служителей Фемиды прокомментировать происходящее – они отказались.

Отметим, что достаточно часто про таких вот слуг государевых говорят, что у них нет ни стыда не совести, однако, в данном случае, это неверно. По крайней мере, рудиментарный стыд присутствовал. А именно, правоприменители стеной стали на лестнице, дабы не допустить автора материала к месту выселения, угрожали сдать его в полицию.

Напоминаем, работники авиамоторного завода «Салют» получили своё жильё от завода ещё при прошлой дирекции (тогда их собирали по всей стране, как ценных специалистов), прожили в доме несколько десятков лет, оплачивали коммунальные платежи. Но за это время поменялось и руководство завода, и взгляд московских властей на самих авиастроителей.

С 2011 года начались попытки массового выселения людей на улицу. Конечно же, заводчане решительно встали на защиту своих жилищных прав, за несколько лет при поддержке московских коммунистов и Движения общежитий Москвы был проведён ряд оборонительных кампаний протеста — митинги, пикеты, коллективные визиты в различные столичные ведомства, в 2012-м году салютовцы приняли наряду с другими жителями общежитий (также пострадавших от притеснения властей) участие в круглосуточном майском лагере у мэрии. И ситуация вокруг пострадавших жильцов стала меняться — оказалось, что власти пытались выселить салютовцев на улицу напрасно, оказалось, что заводчане имеют все права на получение нового жилья. В скором времени это и было исполнено, и большинство жителей дома 9 по 9-й улице Соколиной Горы получили в течение следующих двух лет новое жильё.

Но почему-то это жилищное решение обошло пять семей. И эти пять семей, оставшись в доме одни, без поддержки разъехавшихся соседей, испытали на себе всю тяжесть преследования городской власти. Им то отключали воду, то заваривали двери. А теперь вот подключили и судебную машину. К настоящему моменту две семьи из пяти уже на улице. Остальные на очереди.