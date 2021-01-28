Путин рассказал в Давоссе, как спасти человечество

Выступление Путина на Давосском форуме – это такой ярчайший пример демагогии и абсолютно бессмысленной и беспомощной буржуазной болтовни. Обрисовав, как всё в мире плохо, особенное в развитых странах, пожаловавшись на социальные сети, мешающие правильному государственному контролю за мозгами граждан, Путин рассказал, что нужно сделать «для достижения достойного уровня жизни каждого человека».

Ответ на этот вопрос в исполнении Путина звучал примерно так: «Для достижения достойного уровня жизни каждого человека нужно сделать так, чтобы у каждого человека был достойный уровень жизни». Браво, Владимир Владимирович, вы гений, возможно даже мессия и спаситель человечества. Нужно просто так сделать, и всё.

Собственно, вот эти откровения из текста президента:

«Первое. У человека должна быть комфортная среда для жизни. Это жильё и доступная инфраструктура: транспортная, энергетическая, коммунальная. И конечно, экологическое благополучие, об этом никогда не нужно забывать. Второе. Человек должен быть уверен, что у него будет работа, которая даст устойчиво растущий доход и, соответственно, достойный уровень жизни. Он должен иметь доступ к действенным механизмам обучения в течение всей своей жизни, сегодня это абсолютно необходимо, позволяющим ему развиваться и строить свою карьеру, а после её завершения получить достойную пенсию и социальный пакет. Третье. Человек должен быть уверен, что он получит качественную, эффективную медицинскую помощь, когда это требуется, что система здравоохранения в любом случае гарантирует ему доступ к современному уровню услуг. Четвёртое. Независимо от дохода семьи дети должны иметь возможность получить достойное образование и реализовать свой потенциал. Такой потенциал есть у каждого ребенка».

Короче у человека должна быть комфортная среда, работа и растущий доход, качественная медицинская помощь и качественное образование. Надо полагать, что ничего этого у большинства людей нет, потому что Путин до сих пор не рассказал в Давоссе, что всё это должно быть. Теперь-то всё появится. А как же иначе?

От редакции: Автор еще почему-то пожалел Путина. А мы "добьем".

Вообще-то глава самого богатого в мире государства, после 20 лет единоличного правления, должен был перечислить все вышесказанное с добавлением - вот в нашей стране все это уже достигнуто, делайте как мы!

А вместо этого он неловко оправдывается за безумно дорогой дворец и обирает стариков на пенсионные копейки.

А.Б.