Брат пойдет на брата, сказал президент

Путин в ходе онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что ситуация в мире складывается таким образом, что возникает реальная угроза начала борьбы «всех против всех».

Посмотрел с сомнением на сидящую под столом собаку. Да, если извернется, то тяжеловато придется... Но что имел в виду Путин? В последнее время его понять непросто.

«Ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, не предпринимать ничего для того, чтобы этого не случилось. Тем более есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех», — цитирует его РИА Новости.

Нет, наверно все же Путин имел в виду не собаку. Это меня слегка успокоило. Байдена или, скажем, Макрона у меня под столом нет.

Может, Навальный? Но его надежно содержат в СИЗО, а сегодня упаковали и его брата, и даже девушку Соболь, хотя борьба с ней преставляется мне самой безопасной и даже по-своему приятной...

Но не пи...бол же какой говорит, а президент: чревато борьбой всех против всех! Все - это слишком общо.

Может, между собой перегрызутся страны ЕС? А страны СНГ уже и так давно перегрызлись. Или США развалятся на многие независимые штаты? Так это ж хорошо! К нам сразу Аляска отойдет, если пообещать им в губернаторы Абрамовича.

Или сами мы того, развалимся? И тогда брат на брата, тунгус на ленинградца... Но у меня тут в Тушино спокойно, никаких братьев, а про сестер Путин не говорил...

А.Б.