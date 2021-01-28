Россия разделила место с Габоном и Мали в индексе восприятия коррупции

Россия поднялась на 8 пунктов в индексе восприятия коррупции, который ежегодно составляет организация Transparency International. Она разделила 129-е место с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном. Согласно результатам 2019 года Россия была на 137-м месте.

Transparency отмечает, что индекс в 30 единиц характеризуется как "очень высокий уровень восприятия коррупции". Россия на протяжении последних лет прибегала лишь к точечным уголовным делам против отдельных коррупционеров, не решая проблему на системном уровне, отметили в организации.

Для улучшения показателей России в Transparency рекомендуют обеспечить независимость правосудия, равный доступ кандидатов к выборам и независимость принятия законов от лоббистских групп. Кроме того, нужно предотвращать кампании по дезинформации, защищать борцов с коррупцией и усиливать международную кооперацию в сфере противодействия коррупции и отмыванию денег, отмечается в сообщении.

На верхних местах рейтинга расположились Дания, Новая Зеландия (по 88 баллов), Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов). На последних строчках оказались Сирия (14 баллов), Южный Судан и Сомали (12 баллов).