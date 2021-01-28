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Московский листок

Минпросвещения РФ будет ежемесячно проводить родительские собрания для борьбы с протестами

Опубликовано 28.01.2021 в разделе комментариев 1

Минпросвещения РФ будет ежемесячно проводить родительские собрания для борьбы с протестами

Министерство просвещения России намерено ежемесячно проводить во всех российских школах родительские собрания для борьбы с вовлечение подростков в несанкционированные протестные акции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министра Сергея Кравцова.

"Это комплексная работа. Нет одного решения. Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания — впервые, такого никогда не было", - сказал чиновник.

По словам Кравцова, для усиление воспитательной работы в школах появится должность советника директора по воспитательной работе.

Ранее Роскомнадзор заявил, что оштрафует социальные сети Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube за неудаление призывов к несовершеннолетним участвовать в несанкционированном митинге 23 января.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Родители написал 28.01.2021 10:27
Жалкие потуги чиновных Скотов!
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