Зеленский заявил, что пойдет на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский решил баллотироваться на второй президентский срок. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от партии "Слуга народа" Гео Лерос на своей странице в Facebook.

"Теперь это официально! Позавчера на праздновании своего дня рождения, Зеленский своему ближайшему окружению заявил, что идет на второй срок!", - написал депутат.

Напомним, согласно результатам январского соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), за Зеленского на сегодняшний день готовы проголосовать 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте - экс-президент Петр Порошенко, которого поддержали бы 10,6% среди всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.