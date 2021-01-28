Рабочие требуют, чтобы с ними делились сверхприбылями

Нефтяники продолжают бастовать в Темирском районе Актюбинской области. Около 200 рабочих «КМК Мунай» отказались выходить 25 января на работу, требуя повышения заработной платы на 100%.

По словам рабочих, они получают в месяц около 130-150 тысяч тенге. «КМК Мунай» увеличивает добычу нефти из года в год, остается одним из преуспевающих нефтедобывающих компаний в области, но зарплата у работников ниже, чем на других родственных предприятиях.

Работодатели в лице президента компании «КМК Мунай» Ван Цзиньбао отказали рабочим в их требовании, предложив лишь повышение зарплаты на 20%. Это не устроило коллектив и забастовка продолжается больше трех суток.