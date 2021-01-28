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Московский листок

Совет депутатов рассмотрел вопрос о названии улицы именем Навального

Опубликовано 28.01.2021 в разделе комментариев 1

На заседании Совета депутатов муниципального округа Академический большинством голосов было принято решение провести опрос граждан о наименовании улицы в честь политика Алексея Навального.

На территории района есть два проектируемых проезда имеющие номерное обозначение, поэтому переименовывать существующее название улицы не придется. Согласно закону г. Москвы 08.10.1997 N 40-70 "О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы", присвоение имён и фамилий известных жителей города при жизни производится, когда такое присвоение рекомендовано Президентом Российской Федерации или Мэром Москвы.

В ближайшее время рабочая группа рассмотрит варианты опроса, доступные для изучения мнения жителей Академического района.

Видео обсуждения вопроса на заседании Совета депутатов 26.01.2021, начало на 1ч.13м.45с.



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Всего комментариев к статье: 1
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''присвоение имен и фамилий... при жизни производится, когда такое присвоение рекомендовано...''
Это требование легко обойти написал 28.01.2021 11:59
Человек смертен. И если кому-то невтерпеж увековечить, то...
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