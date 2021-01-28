В последние месяцы мало смотрю передачу В.Соловьёва. Особенно тогда когда начинается с передачи "Москва, Кремль, Путин". О Москве и Кремле не говорят, говорят о президенте. Ну прямо отец родной. Помогает всем и малому бизнесу и бедным родителям с детьми и даже организовал фонд поддержки больных детей. Вот только ролики по месяцу висят в эфире и никак родители больного ребёнка не могут собрать пару миллионов на операцию или на лекарства. Оказывается есть такие лекарства, которые стоят 4 миллиона рублей. И при этом медицина в России существует на бесплатной основе для людей.

Однако 25 декабря как - то случайно включил Соловьёва и уже не мог оторваться с первой части передачи. Ведущий вывел на экран президента, который без галстука начал оправдываться о том, что дворец под Геленджиком не его. Не знаю как вы, читатель, но я не верю что этот монстр принадлежит президенту. Дело в другом, кто заказал этот проект, и кто выбрал место строительства? Проектирование такого дворца стоит немалых средств. Ведь он возник в заповедной зоне. Мало в стране найдётся чиновников, подпись которых может дать разрешение на этот 80 - десяти гектарный участок. Почему бы президенту не озвучить владельца и тогда бы страсти улеглись. Возможно президент как - то замешан в создании такого объекта, когда народ практически голодал и зарплату рабочие не получали годами. А вот 100 миллиардов нашлось на строительство. Кому сейчас служит этот объект и во сколько он обходится и кому?

Есть в этом оправдательном разговоре президента странности. По стране 23 - го января прошли микроскопические митинги в которых молодёжь высказывала несогласие с арестом А.Навального. Рассказывая вкратце об этом событии президент вспомнил Гражданскую войну, 1917 и 1991 годы. Якобы и там всё началось с митингов. По его мнению молодёжь не знает о расстреле парламента в 1993 году. Значит он не разделяет расстрел. Тогда почему разрешил построить Ельцин -Центр, который ведёт пропаганду бандитски - воровскому капитализму и нагло критикует советский строй. Более того строится или уже построен филиал этого центра в Москве. Выявилась двойная мораль нашего долгожителя. Это и будет в дальнейшем выводить народ на улицы. Президент сам зачастую сравнивает рост экономики России в его годы с падением в девяностые. На передаче он сказал, что в девяностые экономика падала, разрушена армия, полиция и все силовые структуры. Это заявление надо воспринимать как будто сейчас всё не так. В стране сейчас нищенский бюджет, он и не даст развитию. Но при этом идёт разворовывание бюджета. Воруют везде даже в армии. И президент уже ничего поделать не может. Е.Примаков в 1998 году говорил, что надо посадить 78 тысяч чиновников, за что и был снят. А что сейчас? Надо садить миллиона полтора, но об этом ни президент, ни премьер не говорят. И сегодня воруют не тысячами, а миллионами и миллиардами.

Президент поддерживает применение полиции, Росгвардии и специальных подразделений для разгона митингующих. Однако никто не сказал и не думает говорить о причинах возникновения митингов. Я не имею ввиду митинги 23 - го января. Это не митинги, это молодёжь вышла потусоваться. Митинги ещё впереди, если власть не изменит внутреннюю политику в стране. До каких пор народ будет голодать? Президент и его денежные мешки думают, что 15 - 20 тысяч рублей хватает народу на жизнь? А вы сам попробуйте? И почему, и за какие заслуги чиновники получают миллионы? Вы же в наглую разделили народ на миллиардеров и нищих. Куда власть ведёт страну? Уже появились и политзаключённые, говорят что их на сегодня - 314 человек. Где обещанная зарплата и рабочие места, где стометровые квартиры? Ложь на каждом шагу из уст президента. Хотя бы извинился перед народом, он ведь может придумывать всякие отговорки, которые надо принимать как спасение. Например, увеличение пенсионного возраста, обнуление президентского срока, разрешение некоторым чиновникам работать после 70 лет, но до какого срока не известно. А это уже наталкивает на мысль, что Россией управляет царь до тех пор пока не вынесут ногами вперёд. А народ так и будет жить в нищете и умирать без должного внимания со стороны медицины.

Так вот о вечере с В.Соловьёвым за 25 января. Все семеро политиков, учёных высказали не навязчиво, что политика власти провальная. Запад и США окружил Россию не только военными базами, но и пропагандистскими радиостанциями и телевизионными передачами пропагандистского толка, а мы ответить не можем. И даже политика С.Лаврова не отвечает современным требованиям. Правительство Германии потребовало от властей России объясниться по поводу дворца Путина. Дворец есть, но чей он В.Путин не говорит. И дело не в этом. Какое имеет право Германия задавать такие вопросы? Имеет только потому что Россия слаба экономикой и на ней можно просто издеваться. Лично мне обидно только потому, что Красная Армия разгромила Германию и её фашизм, а теперь она просто издевается над президентом, не над народом , а именно над президентом, поддерживая санкции США.

Хорошо на этот раз высказался С.Михеев. Он раскритиковал правительство и вообще российскую власть, что она отделена от народа, не разговаривает с ним. Народ не знает о действиях министров, других чиновников, как и что они делают или не делают. И это замечание на сто процентов справедливо. Как министр, скажем, финансов будет разговаривать с народом, которому сразу слушатели зададут вопрос: вы не подавились от своей зарплате по отношению нас? И что он может ответить? Ничего, вот поэтому народ и не знает истинных дел чиновников.

Говорили о провальном образовании, которое делает из молодёжи потребителей. Было указание президента провести в каждую школу скоростной интернет. Провели и что это дало? Выпускать из стен школы и даже вузов безграмотных потребителей. А ведь этого и добивается либеральная тусовка.

И вот произошёл разговор Байдена с нашим президентом. Говорят, что первым позвонил президент США. Есть повод позвонить, потому что В.Путин поздравил его с избранием на пост президента. То что они будут обсуждать мировые проблемы вооружения ни к чему хорошему не приведёт. Ограничить производство оружия в США не так - то просто и это не моя тема. На российских СМИ последние месяцы не обсуждают проблемы страны. На всех тусовках США и их партнеры по Западу. Теперь появилась новая тема - отмена некоторых указов Трампа новым президентом США, касающихся экологии, производства ракет малой и средней дальности и вообще вооружения. Начавшийся год будет посвящён именно этой теме. Но изредка напомнят о Донбассе и будут сюсюкать о возможном применении оружия с нашей стороны. Думаю, что Байден не разрешит, там бизнес его отпрыска и он запретом ничего не теряет. Вот так мы и живём.