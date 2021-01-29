Почему дворец в Прасковеевке совсем не то, за что себя выдает?

Итак, продолжим делать то, что высокопрофессиональные расследователи сделать почему-то позабыли - получить официальные документы на объект в Прасковеевке.

Вранье первых лиц о дворце в Прасковеевке

Пришел документ "Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости. Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости" - вот такое неуклюжее название, да и сведения самые простые. Но есть, конечно, и кое что интересное.

Категория земель: Земли особо охраняемых территорий и объектов

Виды разрешенного использования: Для строительства и эксплуатации пансионата

Правообладатель (правообладатели): 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", ИНН: 2304062771

Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

То есть, на особо охраняемой территории разрешено построить и эксплуатировать "пансионат". Причем без каких-либо ограничений, хотя территория и сам объект - "особо охраняемый". Разве так бывает? Вози кого хочешь, пусть тут отдыхают как хотят, а их будет особо охранять ФСО. При том, что даже чтоб попасть на эту территорию, нужно оформлять особое разрешение.

Скажите, каков может быть коммерческий смысл такого "туристического" объекта, да еще стоимостью больше миллиарда долларов?

Курортная недвижимость - одна из самых окупаемых, срок окупаемости отеля в развитой курортной зоне - 3-5 лет. Давайте прикинем, сколько должно поступать на счета "пансионата" от клиентов, чтобы он окупился хоть за 10 лет? Получается, что не меньше 100 миллионов долларов в год. И где вы там видели хоть сотню отдыхающих в год, готовых оставить по миллиону долларов за отдых в "пансионате" с государственной символикой? А ведь объекту уже больше 10 лет!

И потом, в сети опубликованы десятки, если не сотни фотографий объекта. И если это "пансионат", то где номера, где жилая зона? Или гости, заплатившие по миллиону долларов, должны спасть прямо в шикарных холлах, бильярдных и бассейнах? Или свернувшись калачиком вокруг шеста для стриптиза?

Все говорит о том, чсто "пансионат" предназначен для одного единственного постояльца! И вот для него - все условия.

Но это уже не говорит, а просто вопиет о фиктивном характере документов: объект проходит как "пансионат", а в реальности это нечто иное - резиденция, вилла, дача, в конце концов...

Единственным владельцем этого "пансионата" ЕГРН называет Общество с ограниченной ответственностью "Комплекс", ИНН: 2304062771.

ООО "КОМПЛЕКС" ИНН 2304062771, ОГРН 1122304001874 зарегистрировано 17.10.2012 в регионе Краснодарский Край по адресу: 353461, Краснодарский кр, город Геленджик, улица Приморская, дом 15, ОФИС 301. Статус: Действующее. Размер Уставного Капитала 10 000,00 руб.

У организации учредитель - 100% АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИНОМ", уставной капитал 10 000,00руб., 28.12.2016 , ИНН 7813231840.

Конечно, бросается в глаза, что "собственником" миллиардного объекта является ООО с уставным капиталом в 10 тысяч, которое учреждено неким АО, правда, с несколько большим уставным капиталом - 80 миллионов рублей. Но никак не 100 миллиардов, потраченных на "пансионат".

Но вот что интересно: учредитель на 4 года моложе учрежденного им юридического лица... АО "БИНОМ" ИНН 7813231840, ОГРН 1157847327593 зарегистрировано 25.09.2015 в городе Санкт-Петербург...

Учредителем до сих пор значится Пономаренко Александр Анатольевич, хоть в СМИ и писали, что он давно отказался от участия в истории с "пансионатом". И в Едином государственном реестре юридических лиц числится только руководителем АО "Бином", а также десятка других юрлиц, которые все на сегодня ликвидированы.

Г-н Пономаренко крупный бизнесмен, богатый человек. Председатель советов директоров АО «Международный аэропорт Шереметьево», ООО «Шереметьево Холдинг», «ТПС Групп» и ОАО «ТПС Недвижимость», ранее — председатель совета директоров ОАО «Новороссийский морской торговый порт».

Но настолько ли он богат, чтобы на собственные средства возвести себе дворец стоимостью более миллиарда долларов и содержать его в течение многих лет, никак не извлекая из этого прибыли?

С 2008 года Александр Пономаренко входит в рейтинг самых богатых людей мира 'The World`s Billionaires' по версии журнала Forbes, а также в рейтинг российского журнала Forbes «Богатейшие бизнесмены России».

На 2020 год он занимает 590-е место среди богатейших людей мира и 31-е среди самых богатых людей России, его состояние оценивается в $3,3 млрд. Но это не "живые" деньги в пачках, перевязанные резиночками, это капиталы, вложенные в функционирующие объекты, такие как аэропорт Шереметьево, к примеру. Можно ли, без вреда бизнесу, вывести из такого капитала 100 миллиардов? Нет, это нереально, тем более, что такое исчезновение капиталов было б сразу замечено. Это не миллион на карманные расходы.

Да и трудно себе представить бизнесмена, выводящего треть своего огромного состояния на строительство загородной недвижимости в закрытой зоне, охраняемой ФСО.

Или может это какая-то выгодная инвестиция? Не смешите, дворец только жрет деньги безвозвратно... А г-н Пономаренко вовсе не похож на безумца, вроде баварского короля Людвига, положившего жизнь на строительство дворца в Альпах.

В общем, все говорит за то, что "пансионат" в Прасковеевке - это совсем не то, за что оно себя выдает.

PS. И, кстати, о Путине. Поверим ему на одну секунду, что он "ни сном, ни духом" не имеет к этому дворцу отношения. Пусть. Тогда выходит, что за 20 лет правления Путина в нашей стране настолько неэффективно разбазаривались колоссальные капиталы, что при прямом участии государства всего лишь 31-й по богатству человек в стране владеет 100-миллиардным дворцом, сравнить который просто не с чем. А чем же владеют тогда первые из списка миллиардеров, чьи состояния в 10 раз больше? И это при 20 миллионах нищих, это при сокращении населения на 500 тысяч в год!..