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Московский листок

Россияне не видят связи между высшим образованием и материальным благополучием

Опубликовано 28.01.2021 в разделе комментариев 1

Россияне не видят связи между высшим образованием и материальным благополучием

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (62%) не видят связи между уровнем образования человека и его материальным достатком. В 2008 году соответствующей позиции придерживались лишь 45% российских граждан.

Только 32% наших сограждан, считают образование необходимым условием для получения высокооплачиваемой работы.

При этом, более половины опрошенных оценили состояние отечественной системы образования как "посредственное" или "плохое". Иного мнения придерживаются только 31% орошенных.

Согласно результатам исследования, 59% россиян считают, что в настоящее время высшее образование менее доступно, чем в советское время. Данный показатель вырос на шесть процентных пунктов за пять лет. Обратного мнения придерживаются 32% респондентов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Ничего удивительного.
-Что это? написал 28.01.2021 18:06
Болонка с ЕГЭ -хорошее снотворное для сознания нации.
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