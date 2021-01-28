Россияне не видят связи между высшим образованием и материальным благополучием

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян (62%) не видят связи между уровнем образования человека и его материальным достатком. В 2008 году соответствующей позиции придерживались лишь 45% российских граждан.

Только 32% наших сограждан, считают образование необходимым условием для получения высокооплачиваемой работы.

При этом, более половины опрошенных оценили состояние отечественной системы образования как "посредственное" или "плохое". Иного мнения придерживаются только 31% орошенных.

Согласно результатам исследования, 59% россиян считают, что в настоящее время высшее образование менее доступно, чем в советское время. Данный показатель вырос на шесть процентных пунктов за пять лет. Обратного мнения придерживаются 32% респондентов.