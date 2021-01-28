В Британии предложили заморозить активы Абрамовича и Усманова

Депутаты палаты общин Великобритании предложили правительству ввести персональные санкции в отношении российских миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова из-за отравления и ареста оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает Times.

Так, депутат от Лейбористской партии Маргарет Ходж заявила, что власти Британии должны поддержать оппозиционера "не словами, а делами". "Навальный сам сказал, что хочет, чтобы международное сообщество ввело санкции против российских клептократов, живущих за пределами России. Он назвал Абрамовича и Усманова", - заявила она. Ходж подчеркнула, что оба миллиардера имеют значительные активы в Британии и связи с английскими футбольными клубами.

Представляющая либерал-демократов депутат Лейла Моран заявила, что Великобритания "потрясена политически мотивированным задержанием Навального". Она потребовала от британского правительства гарантий того, что оно рассмотрит возможность введения санкций против любого человека, "независимо от богатства и статуса".

Фамилии Абрамовича и Усманова фигурируют в списке из восьми олигархов, которые, по мнению Навального, тесно связаны с российскими властями и в отношении которых Запад должен ввести санкции.

Оба бизнесмена два года назад входили в топ-20 богатейших людей Британии.