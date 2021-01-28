Самарские депутаты потребовали от МВД, ФСБ и СКР проверить данные о "дворце Путина"

Депутаты фракции КПРФ в Самарской Губернской Думе обратились в МВД, ФСБ, СКР и Генеральную прокуратуру с требованием проведения проверки фактов, изложенных в видео "Дворец для Путина. История самой большой взятки", сообщает сайт местного отделения партии.

Коммунисты требуют, чтобы правоохранительные органы дали объективную оценку – являются ли озвученные в фильме факты правдой или его создатели вводят граждан в заблуждение. Депутаты считают, что по итогам расследования необходимо либо привлечь авторов фильма за распространение фейков и клевету, либо указанных в видео лиц за коррупцию.

"Просим вас провести проверку информации, указанной в видео "Дворец для Путина. История самой большой взятки" со всеми вытекающими юридическими последствиями", - говорится в документе.

В сообщении отмечается, что жители области Самарской области возмущены отсутствием внятных объяснений от представителей действующей власти РФ по указанным в фильме фактам.

"Личные комментарии чиновников были настолько не убедительны, что вызвали шквал несанкционированных акций протеста по всей стране", - говорится в запросе депутатов.