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Московский листок

Умер Лановой

Опубликовано 29.01.2021 в разделе комментариев 0

Умер Лановой

В Москве на 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой, ранее заразившийся коронавирусом. Об этом сообщило ТАСС его жена актриса Ирина Купченко.

Ранее 28 января актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 

За свою карьеру Лановой сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие. 



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