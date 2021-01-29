Умер Лановой

В Москве на 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой, ранее заразившийся коронавирусом. Об этом сообщило ТАСС его жена актриса Ирина Купченко.

Ранее 28 января актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

За свою карьеру Лановой сыграл более 70 ролей в кино, среди его картин «Алые паруса», «Война и мир», «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны», «Анна и Командор», «Дни Турбиных». Среди его наград — орден «За заслуги перед Отечеством», орден Почета, премии «Золотая маска», «Хрустальная Турандот» и многие другие.