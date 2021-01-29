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Московский листок

Россия наглядно и очевидно вымирает

Опубликовано 29.01.2021 в разделе комментариев 0

геноцид вымирание смертность
Россия наглядно и очевидно вымирает

Численность населения России на 1 января 2021 года оценивается в 146 млн 238 тыс. 185 человек, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Росстата. По сравнению со значением предыдущего года население снизилось на 510,5 тыс. человек. Последний раз убыль населения более 500 тыс. человек отмечалась в 2005 году. В ноябре Минэкономики ухудшило прогноз по убыли населения: министерство ожидало сокращения на 352,5 тыс. человек. 

Население России снижается каждый год начиная с 2018 года. До этого население последний раз снижалось в 2008 году.

***

Наверно, стоит задуматься, чего это население нашего богспаса5емого Отечества стало снижаться усиленными темпами. Может быть, мы не так уж хорошо живем, как нам рассказывают?

В результате «оптимизации» здравоохранения, на основании данных Росстата, в период с 2000 по 2015 год количество больниц в России уменьшилось в два раза — с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. Количество поликлиник за тот же период снизилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений. Специалисты тогда отмечали, что в случае сохранения таких темпов закрытия больниц (примерно 353 ежегодно) к 2021–2022 годам количество медучреждений в стране упадёт до трех тысяч, то есть уровня Российской империи в 1913 году.

Вот к 2018-му году реформа здравоохранения и стала давать первые плоды - население начало понемногу сокращаться. Естественно, сказалось и общее снижение уровня жизни в результате экономического кризиса.

А к расчетным показателям 1913 года, то есть к нынешнему году, страна подошла уже с рекордом - минус 500 тысяч вместо ожидавшихся трехсот пятидесяти...

Откуда сюрприз? Ну так эпидемия же! 71 одна тысяча россиян честно умерла от коронавирусной инфекции, плюс еще столько же как от экономических последствий карантина, так и в следствие медицинских причин - резкого ухудшения медпомощи из-а перегрузки системы здравоохранения.

Кто-то скажет, ну и ладно, мол, как-то в Российской империи с земскими врачамии население росло, и даже очень приличными темпами... Но в царской России лишь каждый второй ребенок доживал до года, а из оставшихся - лишь каждый второй дотягивал до половозрелого возраста. И средняя продолжитекльность жизни едва дотягивала до 40 лет. Но плодились эти оставшиеся буквально как кролики! По 8-10 детей на крестьянскую семью.

А сегодня, оставь нас наедине с нашей ничтожной рождаемостью - вымрем все буквально на глазах!

В общем, возврат к историческим корням идет ударными темпами, 

Какие дворцы строят! Любо-дорого посмотреть!

А.Б. 



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