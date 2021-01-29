О чем молчат СМИ

Нет, про арест Навального, его брата и его сотрудников СМИ России как раз пишут, правда, тщательно скрывают то, что этими арестами попраны не только конституционные права арестованных, но и права всех граждан России. В частности, все СМИ глухо молчат, что Навальный арестован за уклонение от исправительных работ, к которым он никогда не приговаривался, то есть арестован и сидит в СИЗО вообще ни за что.

Но в данном случае я пишу о замалчивании СМИ России иностранных новостей.

Вот, к примеру, во вторник 26 января в топе на ура-пропутинско-патриотическом сайте rusnext.ru читаю новость: «Рыжий кот по кличке Купидон, живущий в британском городе Борнмут в графстве Дорсет, убежал из дома и прошел 38 км, чтобы вернуться в деревню Одсток в графстве Уилтшир, где он родился, пишет Би-би-си. Животное ушло из дома в конце декабря и было обнаружено лишь в январе».

Кот ушёл из дома!! Это же трагедия, о которой все должны знать!

А в это время в Голландии три дня подряд проходили акции протеста против введения карантинного коронавирусного комендантского часа, и власти против протестующих применили всё, что имели, - от слезоточивого газа и водомётов до конной полиции. Протестующие, в отчаянии от кровавой жестокости властей начали громить всё, что попадалось под руку- сожжены полицейские машины и разбиты окна мэрий и вокзалов, для защиты административных зданий подняты по тревоге подразделения армии Голландии. К вечеру воскресенья уже было арестовано более 200 человек (сравните с Россией 23 января, где ни одна скотина в форме не пострадала, но арестовано 267 человек), но после того, как премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал двухдневные беспорядки против комендантского часа «преступным насилием» и пообещал сохранить комендантский час, недовольные граждане вышли на улицы и ночью в понедельник. Правда, спеси у полиции поубавилось, и она начала угрожать гражданам, что за участие в митингах сможет арестовать их позже - по данным уличной видеозаписи.

Но разве это новость для наших СМИ по сравнению с трагедией потерявшегося котика?

Кстати, застенчивость голландской полиции можно понять, поскольку в Европе ещё остались кое-где судьи и там не всё с судами так просто и мерзко, как в России. Например, в немецкой Тюрингии мужик отмечал у себя во дворе день рождения в кругу семи своих приятелей, полиция оштрафовала его на 200 евро за нарушение карантинных ограничений, но мужик не поленился подать иск в окружной суд в городе Веймар. Так судья мало того, что распорядился вернуть мужику деньги, так ещё и постановил, что правительство Тюрингии вообще не имело права вводить карантинные меры, поскольку это могли сделать только законодатели. Кроме того, по мнению суда, коронавирусные ограничения в Германии представляют собой «самые всеобъемлющие и далеко идущие ограничения основных прав в истории Федеративной Республики». Эти меры судья назвал «несоразмерной» атакой на «основы нашего общества».

Понятное дело, что такое судебное решение вызвало перепуг сеющих панику СМИ и правительственных деятелей Германии во главе с Меркель, прокуратура уже подала протест на это решение суда и требует пересмотреть дело с помощью нужного судейки.

Но судьи продолжают бунтовать в мире то там, то там.

Скажем, американский окружной федеральный судья признал неконституционными коронавирусные ограничения, введённые губернатором Пенсильвании, который потребовал, чтобы люди оставались дома, установил ограничения по размеру собраний и приказал закрыть «не связанные с жизнеобеспечением» предприятия.

А в прошлом году португальский апелляционный суд постановил, что тесты ПЦР ненадежны и что помещать людей в карантин только на основании теста ПЦР незаконно. Кстати, на это прореагировали и проститутки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и, чтобы скрыть ложные срабатывания этого теста, ВОЗ изменила свои критерии ПЦР, предложив врачам для обнаружения коронавируса не полагаться только на результаты теста ПЦР.

Мне лично симпатична Швейцария, правда, не во всём, а своими принципами прямой демократии, следуя которым Швейцария ежегодно проводит несколько референдумов по самым разным темам. И в марте прошлого года швейцарцы вознамерились референдумом ослабить свои слишком тесные отношения с Европейским союзом, но слишком ушлое правительство Швейцарии подсуетилось, законом отменило голосование по вопросу швейцарского «брексита» и приостановило кампании по проведению других референдумов, якобы, из-за мер по борьбе с коронавирусной пандемией.

Но когда уже в этом году правительство Швейцарии снова ужесточила коронавирусные ограничения - закрыло магазины, в которых, якобы, продаются «второстепенные» товары, ограничило частные собрания до пяти человек и приказало компаниям предложить сотрудникам работать из дома или требовать от персонала ношения масок, а также продлило закрытие ресторанов, культурных и спортивных объектов до конца февраля, - швейцарцам это надоело и они заявили референдум по вопросу лишения Правительства власти по введению карантина.

Отвлекусь. В России, чтобы заявить проведение общероссийского референдума, необходимо в его поддержку специальными, заверенными нотариусом сборщиками собрать не дольше, чем в два месяца не менее 2 миллионов подписей, которые (и разговора нет) признают недействительными подлые организмы, сидящие в Центризбиркоме. Посему уже почти за 30 лет в Росси не проведено ни единого общероссийского референдума. А согласно конституции Швейцарии, граждане могут инициировать референдум для отмены законов, принятых парламентом, если они смогут собрать 50 000 подписей за 100 дней. Причём, сборщиков подписей можно нанять.

Соответственно, инициативная группа «Друзья Конституции» уже собрала 86000 подписей швейцарцев, требующих проведения всенародного голосования по вопросу об отмене принятого в сентябре закона о COVID-19 от 2020 года. Голосование будет проведено в июне.

Инициативная группа «Друзья Конституции» считает, что правительство «использует пандемию, чтобы ввести больший контроль и меньше демократии», а также использует закон для обеспечения «принудительной системы с плохо протестированными вакцинами».

Эти возмущения возникли в Швейцарии после нескольких исследований, подтверждающих, нанесенный введением запретов непропорциональный ущерб жизни отдельных людей и общества в целом. В частности.

Недавнее исследование Стэнфордского университета в США показало, что нет положительного влияния от запретов «на рост заболеваемости в любой стране», а драконовские запреты на самом деле могут только повысить уровень заражения.

Учёные логично заключают: «Если бы блокировки действительно изменили ход этой пандемии, то количество случаев заражения коронавирусом должно было бы явно снизиться, когда и где бы ни происходили блокировки. Эффект должен был быть очевидным ... Но если судить по фактам, то ответ очевиден: обязательные блокировки общественной жизни мало повлияли на распространение коронавируса».

В другом отчёте, опубликованном в ноябре, подтверждается нанесенный США изоляцией огромный ущерб, в области психического здоровья, экономики, безработицы, преступности и образования, а именно:

- удвоение суицидальных мыслей в целом: каждый четвертый молодой человек в возрасте от 18 до 24 лет сообщил о суицидальных мыслях в конце июня 2020 года;

- 40 процентов взрослых американцев заявили, что у них проблемы с психическим здоровьем: симптомы тревоги утроились, а симптомы депрессии - в четыре раза по сравнению с показателями 2019 года;

- по сравнению с 2019 годом количество обращений в отделения неотложной помощи, связанного с психическим здоровьем, увеличилось на 24 процента для детей в возрасте 5-11 лет и на 31 процент для детей в возрасте 12-17 лет.

Кроме того, тридцать девять процентов людей с низким доходом, живущих с семейным доходом в 40 000 долларов и меньше, сообщили о потере работы.

С июня по август количество убийств в США увеличилось на 53%!

Но СМИ России, как видите, это не интересно. Вот котики - это да, это наше «фсё»!