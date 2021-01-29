С народом надо работать таковым, каков он есть

Некоторые читатели обвинили автора этих строк чуть ли не в предательстве. Мол, если оный считает арест Навального незаконным, значит, «за либералов».

Но это пустопорожний разговор по той простой причине, что непонятно, о ком речь. Если о Чубайсе и подобных, так это смешно. Не будет Путина в результате деятельности Навального, не будет и всей этой тусовки. Если о верхушке ФБК типа Милова с компанией – это другое. Навряд ли Милов, будучи министром экономики, позволит Грефу сохранить столь могущественную и опасную монополию. Но самое главное, и если говорить о широком и региональном активе ФБК – «либеральное» происхождение вообще сомнительно! От слова «совсем». И будет ли такой актив слушаться верхушку, если реальная и крупная политика встанет на повестку дня, и о чем подробнее ниже – очень большой вопрос.

Но более того, современные социалисты пойдут ДАЛЬШЕ, и вплоть до Федерации Советских Республик! И тогда даже широким слоям ФБК придется решать, на какую сторону встать. Так что ни о каком предательстве и речи не идет.

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На ситуацию надо смотреть исторически и классово, а не голливудски. Почва для «либерализма» умирает во всем мире на самом деле; а уж в России оная держится фактически на последних мастодонтах типа Кудрина-Грефа. Если уничтожить таковых - то и «либерализму» конец.

А вот социал-демократическая среда начинает присутствовать миллионами обездоленных (а что уж говорить о социалистической среде). Под первой понимаются многочисленные индивидуальные предприниматели, самозанятые, бюджетники, студенты; и даже мелкая буржуазия. И таковая будет расти чем дальше, тем БОЛЬШЕ в смысле активности! «Либерализм» будет умирать по нарастанию кризиса – а социал-демократическая среда расти. Но более того, региональные отделения ФБК не имеют никакого отношения к хипстеровским штучкам а-ля Чичваркин уже сейчас; а состоят сплошь и рядом из этой самой социал-демократической среды, страдающей от засилья олигархического монополизма. Какой, нахрен, «либерализм». Критики, вы почитайте хотя бы, что это такое в словаре, и почему автор ставит кавычки все время; а уж потом о высоких материях.

И реальная суть как была в классовой расстановке сил, так и осталась! Навальный сотоварищи могут предполагать, что захочется - а история будет располагать, как ей понадобится. А ей явно хочется, чтобы левые силы получили ГИГАНТСКИЙ шанс для победы в случае раскола буржуазных слоев, да в вышеозначенных условиях нарастания кризиса и революционизирования масс. И не использовать его, испугавшись голливудского «всемогущества агентуры», просто смешно. Массы - творцы истории. Хоть вчера, хоть сегодня, хоть завтра.

Итого, разговор идет не о том, надо ли успокоиться на поддержке Путина или Навального – а замысел в том, чтобы сначала угрохать Путина с помощью Навального, если уж к этому идет эволюция масс; а потом угрохать и самого Навального с помощью высвободившейся энергии революции. Разумеется, импотентные критики завоют не только «справа», но и «слева» типа Семиных, а получится ли?.. ПОЛУЧИТСЯ! Поэтому и их уговоры сидеть ровно – к чертям собачим.

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Автор докажет, что будет бороться и с гипотетически победившим Навальным, потому что последний не сможет удержать ситуацию под контролем; то есть, не сможет противостоять новоявленному Корнилову. А вот современные большевики – смогут!

Допустим для картины маслом, что вирус достал народ к концу года, так как заметное восстановление не произошло. Допустим, Байден надавил санкциями. Допустим, разброд пустил корни в младшем и среднем силовом составе как минимум. А тут и единоросы подливают масла в огонь гигантскими фальсификациями на думских выборах. И понеслось. Долго запрягали, но быстро поехали. Бедный человек становится революционером поневоле, так как терять нечего.

Следовательно, допустим, сторонники ФБК, опираясь на активный протест столиц, поймали момент, и захватили власть в Москве наподобие перерастания мощной демонстрации в стремительный штурм Кремля. И даже возьмем самый лучший вариант парламентской республики через несколько дней после бурного переворота наподобие Февраля, потому что президентская республика в революционных условиях самоуничтожается. Никто не захочет садить второго Путина себе на шею. Итак, выпущенный с помпой Навальный – премьер-министр, Милов – министр экономики, Гуриев – глава Центробанка; Соболь – генеральный прокурор, Жданов – министр МВД и в таком духе. Красота, да и только. Кстати, а кто будет министром обороны в свете дальнейшего?.. Ладно, пусть будет опять Навальный, а то у остальных кишка тонка.

Но можно дать голову на отсечение, что единоросы во главе с Путиным и дружками, и которым терять абсолютно нечего, успеют сгруппироваться на юге, не говоря о Чечне; а возможно, и в нефтяных и угольных районах типа Тюмени и Кузбасса. Богатенькие и опытные московские и питерские единоросы убегут в Ростов-Сочи-Краснодар-Астрахань-Тюмень-Новокузнецк-Магнитогорск; подкинут деньжат местному населению; и получится плацдарм для последующего наступления. Поэтому все упрется в главный вопрос – кто и как привлечет на свою сторону народ и армию для решающего удара.

А вот тут-то два момента и укоротят восторги новоиспеченного московского правительства. Первый вопрос – о территориальной целостности. Ага, потрут ручки в Вашингтоне с Брюсселем, а что уж говорить о Киеве с Варшавой. А подать сюда Крым с Донбассом, коль обещано. Ага, потрут ручки в Тбилиси, а подайте Абхазию и Южную Осетию, и не рыпайтесь. Ага, потрут ручки в Токио – коль Россия встала на сторону «добра и света», надо о Курилах думать быстро-быстро. И вот тут-то «демократическое правительство» и попадет впросак. Скорее всего, будет тянуть резину. Но недолго. Народ и армия встанут на сторону «юга», защищая суверенитет; а уж как Соловьевы-Киселевы будут торжествовать, слова нет; и Москве скорый карачун.

Но ради полной объективности, обсудим все варианты. Навальнистское правительство, понимая, что вопрос с Крымом грозит скорой катастрофой, уговаривает втихаря Брюссель и Вашингтон надавить на вассалов, мол, пока не момент; а вслух заявляет, что они суперпатриоты и передумали насчет Крыма, и нужна лишь мощная армия для отпора Саурону с орками.

Тогда возникает второй вопрос. В чем главный смысл со стороны запада, поддерживая правительство «России будущего»?!.. Только в том, чтобы армия и ВПК ослабли для коренной нейтрализации страны; а там и на Китай насесть в экономических переговорах, да с потерей стратегического союзника со стороны последнего. Но ведь московское правительство, наоборот, пользуясь передышкой и провозглашенным патриотизмом по сохранению Крыма, сохранит авторитет армии и ВПК; и даже более того, поднимет престиж до небес. Нет уж, и Вашингтон начнет тянуть резину насчет затыкания ртов.

А если Навальный, так сказать, закусит удила, и Крым не отдаст, и ВПК с армией накормит по уши для наступления на юг и далее по стране для утверждения власти, то это фактический разрыв с Миловым-Гуриевым с расколом правительства; и вплоть до стремительного раскола с западом. Им второй Путин не нужен ни под каким соусом. А если оставить все как есть – половину страны убежавшему коллективному Путину, а половину страны себе – вообще маразм, потому что эффективная экономика в случае разрыва территориально-промышленных комплексов обрушивается. Да и народ не потерпит такое издевательство никоим образом.

И разве это не ШАНС для левых сил?!.. Огромный шанс, упускать который может только или идиот, или провокатор. Победа Навального оборачивается востребованностью левых сил хоть так, хоть этак. То есть, тогда выступают на историческую сцену социалисты, и говорят четко и ясно новоиспеченному правительству – никакого Крыма, Донбасса, Курил и далее по списку. Не вами взято, не вам отдавать. Если ваше правительство столь импотентно, и запуталось в трех соснах – долой! А на запад нам вообще начхать. И раньше посылали лесом, а сейчас и подавно. Народ, разумеется, поднимает таковых на руки, и вносит в правительственные пенаты. И абсолютно справедливо.

Мы отказываемся даже от парламентской республики, и создаем Федерацию Советских Республик с производственным самоуправлением и полной демократией народа с неосвобожденным большинством депутатов. Мы воссоздаем Советскую Армию и Флот, КГБ, ГРУ, МВД с партийными и профсоюзными ячейками как минимум; мы создаем Государственный Комитет Обороны со ставкой верховного главнокомандования по опыту Великой Отечественной для централизации необходимых ресурсов, и молотим Путина-Корнилова в хвост и гриву; и даже если последний станет стремительно любимым со стороны запада, и против социализма. Все равно не поможет.

Мы поднимаем советский военно-промышленный комплекс на базе общенародной собственности с соответствующим единством информации, стандартов, нормативов и патентов; и толсто намекаем западу, что ему лучше сидеть смирно и сопеть тихо. Вбиваем Путина-Корнилова окончательно в грязь вместе с его олигархической мразью – вот и получается, что спасибо Навальному и ФБК за наше счастливое детство.

И что здесь не логично?!.. Что здесь принципиально невозможно, гражданин Семин сотоварищи?!.. Или мировой кризис исчезнет с сегодня на завтра, и польются молочные реки в кисельных берегах?!.. Не смешите людей. Поэтому вопрос уже не в том – почему. Вопрос в том – когда. А вот чем скорее по сознательной деятельности левых сил относительно временного союза с ФБК; тем, разумеется, лучше.

Итого. Несмотря на краткость изложения, все вышесказанное имеет объективный и классовый характер. Не обязательно то, что важно – долго и сложно. Скорее, наоборот, революционная политика отсеивает мусор, и голая суть наподобие «ты за красных или за белых» вылезает наружу достаточно быстро.

К примеру, даже если успеть захватить Путина – будет Патрушев. Не он, так пятый-десятый-одиннадцатый типа того же Бортникова, и которому терять нечего из-за общеизвестного отравления. Засудят хоть так, хоть этак, а то народ не поймет. Поэтому стратегический «юг» появится по-всякому. Революции без контрреволюции не бывает и быть не может. А если навальнистское правительство начнет договорняки с прежней элитой во избежание крупных разборок, так еще хуже. Революционный народ обманется в надеждах, и снесет временное правительство новоявленного Керенского вместе с Путиным.

А главное, Крым и Донбасс станут стержневым вопросом политики почти мгновенно. ИЛИ ТУДА – ИЛИ СЮДА. А вот как поведет себя широкая масса ФБК в таком случае – очень интересный разговор. В частности, захочет ли эта масса отдавать Крым и Курилы не сейчас, и когда вопрос не актуален – а когда тема станет взрывоопасной вплоть до ненависти отцов, матерей и братьев в случае чего, да с повышением шансов путинской реставрации – это не шуточки. За это можно и головой поплатиться. Следовательно, не стоит и сомневаться, что многие встанут на сторону подлинного патриотизма левых сил. А это железный и объективный шанс перехватить историческую и политическую инициативу.

***

Но уже сейчас надо завязать контакты с ФБК для подготовки почвы, и особенно с региональными организациями. Может быть, автор и переборщил в прежней статье о вступлении – но совместная борьба с коррупцией необходима. Пока у ФБК политическая инициатива в смысле реальной оппозиции, а не у левых сил по предательству зюгановщины (кстати, о котором надо заявить открыто). И глупо этими возможностями не пользоваться. Иначе остается, что вообще ничего не делать. Король будет голым.

Но это, разумеется, лишь тактика, хотя и крайне необходимая для зажигательной искры. А вот стратегическая бомба заключается в создании нового и подлинно своего движения к думским выборам. Это движение должно базироваться на четырех основных тезисах.

Первый. Надо признать честно, что социализм отсутствовал в Советском Союзе. Иначе все бессмысленно. Абсолютно все!

Зачем нужны левые силы в принципе, коль история отвергла их. Нет уж, грохнулась только первично-уравнительная фаза «военного коммунизма», необходимая для выживания в свое время, но исчерпавшая ресурс. А вот реальный социализм еще надо построить. И тогда не видать капитализму победы, как своих ушей.

Второй. Путинский режим должен быть уничтожен подобно крушению царизма. Одного поля реакционная ягода на нынешний момент. Поэтому уничтожение должно быть полным и беспощадным.

Третий. Взамен будет не буквально прежний Союз, а Федерация Советских Республик с приданием равного советско-республиканского статуса каждому региону, да с производственным самоуправлением в виде фабзавкомов и СТК. Это уничтожит ведомственно-местнические перекосы и бюрократический волюнтаризм, что создаст инновационную экономику с соответствующим крепким рублем.

И четвертый. Полный простор кооперативному движению и индивидуальному предпринимательству на основе советской демократии. Высокие оклады толковым бюджетникам на базе инновационной экономики. Поэтому все социал-демократические силы – В ГОСТИ К НАМ!

Членство в движении может быть не чисто индивидуальным, а коллективно-индивидуальным. Если уж какая нынешняя партейка трясется над своей самостью, пусть входит скопом. О голосах договоримся. К примеру, руководство будет перевыбираться хоть через месяц по нынешнему интернету, поэтому курс будет всегда под контролем со стороны озабоченных. Но действовать надо уже сейчас. А если слухи верны о новом штамме, и заболеваемость попрет вверх с очередным локдауном, так тем более.

И суть дела не в том, чтобы пролезть непременно в думу. Желательно для широкой трибуны, но не обязательно. А суть в очень удобном и легальном поводе для создания предвыборных штабов с соответствующими наработками финансирования, пропаганды и агитации, со связями с социальными группами и с умными силовиками, и с прочей инфраструктурой. А это зачатки самой Советской власти в случае чего, и смотри выше.

Иного выхода просто-напросто нет. Семинские возражения типа «надо погодить» - абсурд. Обломовщина. Так что связи с социал-демократической средой, а отсюда четыре тезиса – назрели и перезрели. С народом надо работать таковым, каков он есть – а не ждать прилета идеального с планеты Нибуру. Такие фантазии беспочвенны.