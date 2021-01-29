Все корни тянутся к свободе, и все поют стихи Володи

Это из никитинской песни на стихи Юнны Мориц. Вчера с этой песни начался концерт в Доме музыки. Кто этот Володя и чему был посвящен концерт, состоявшийся через день после 25 января, по-моему, ясно.

А вот исполнители... Почти четверть века назад ими был придуман проект «Песни нашего века». Я была на первом их общем концерте в «Октябре». Виктор Берковский (тогда еще вполне живой и поющий) и Сергей Никитин, братья Мищуки (мои любимцы!) и Галина Хомчик, Дмитрий Богданов, Константин Тарасов, еще много известных имен... Потрясающе они пели, поверьте.

Тем, кто их слышал, ничего объяснять не надо. А для тех, кто почему-то пропустил это выдающееся (не преувеличиваю) музыкальное явление, сообщаю: только что вышел десятый (!) альбом «Песен нашего века». Всего записано почти 200 песен! Лучших бардовских песен ушедшего столетия.

Хотя разве Высоцкий — бард? Он просто большой поэт, которого можно петь. Очень трудно — но, оказывается, еще как можно! Стройным хором, под аккомпанемент гитар и контрабаса, вместе с благодарными слушателями... А еще вчера была годовщина снятия блокады Ленинграда. И поэтому прозвучали не высоцкие, а городницкие «Атланты», под которых я — и не только я! — вдруг заревела, утирая слезы маской. Потому что это юность, это честно, чисто, наивно, прекрасно... как же не хватает этого сейчас.

Понятно, что в зале сидели, в основном, люди сильно немолодые. Да и исполнители мои любимые постарели — прямо сердце сжалось, когда увидела. Хотя и голоса, и драйв, и гитарное мастерство — такое же, как прежде, правда! Передо мной сидела пара, лет по 25 ребятам. Девушка, по-моему, не очень увлечена была. А вот парень аж ходуном ходил, отбивая пальцами ритм и подпевая, — и про Большой Каретный, и про того, «кто раньше с нею был», и про «парня в горы тяни». Правильно воспитали мальчика, что тут скажешь!

P.S. Послушайте песню, про которую я вначале написала, ладно? Не пожалеете. https://mp3baza.me/music/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5+%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC