Реальные доходы россиян показали максимальное падение с 2016 года

Реальные располагаемые доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5%, что стало самым значительным сокращением за последние четыре года. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2020 году по сравнению с 2019 году снизились на 3,5%, в IV квартале 2020 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года — снизились на 1,7%", - говорится в материалах ведомства.

Реальные доходы жителей России падали с 2014 по 2017 годы. В 2017 году население РФ обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%. В 2018 году они показали околонулевой рост (+0,1%), а в 2019 году увеличились на 1%. По итогам 2020 года они отстают на 10,6% от уровня 2013 года, который стал последним годом устойчивого роста доходов.

Также в 2020 году выросло число малоимущих россиян. "В III квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,8 млн человек, или 12,8% населения страны. По сравнению с III кварталом 2019 года число малоимущих выросло на 1,2 млн человек, или на 0,8 процентных пункта", - отметили в ведомстве.