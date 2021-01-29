Почему они хотят убить меня за русский язык?

Нигерийский студент Медуниверситета Запорожья подвергается травле за русский язык. Шон объясняет, что он, нигерийский гражданин, приехал на Украину изучать медицину на русском языке, а украинского не знает и знать не хочет.

От редакции: Ну у нас же "Россия - щедрая душа". Сделайте же красиво, предложите парню перевестись в Ростовский мединститут. А еще лучше в Симферополь, там тоже неплохой мед. Качество обучения выше, программа аналогичная, зато никаких проблем с русским языком. И, в общем, совсем рядом.