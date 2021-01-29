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Московский листок

Почему они хотят убить меня за русский язык?

Опубликовано 29.01.2021 в разделе комментариев 0

Нигерийский студент Медуниверситета Запорожья подвергается травле за русский язык. Шон объясняет, что он, нигерийский гражданин, приехал на Украину изучать медицину на русском языке, а украинского не знает и знать не хочет.

От редакции: Ну у нас же "Россия - щедрая душа". Сделайте же красиво, предложите парню перевестись в Ростовский мединститут. А еще лучше в Симферополь, там тоже неплохой мед. Качество обучения выше, программа аналогичная, зато никаких проблем с русским языком. И, в общем, совсем рядом.



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Почему они хотят убить меня за русский язык?
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