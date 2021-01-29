Быть богатым не запретишь, тем более членам партии власти

Интересное сообщение плавает в интернете и почти на каждой странице одно интереснее другого и вместе с тем тревожнее прежнего. Возможно судебные органы конфисковали у депутата Госдумы от партии власти С.Сопчука активов на 38 миллиардов рублей. Пишут о нём как об обычном среднестатистическим депутате. Имел лицензии на разработку и добычу золотоносных месторождений. Значит это лично его компании.

У депутата-единоросса конфисковали бизнес на 38 миллиардов рублей

Он что не платил налоги? Мы ведь живём при капитализме и таких жадных до денег в стране хоть пруд пруди. Зюганов ведь пишет, что пять олигархов имеют состояние равное бюджету страны это только пять, а в стране таких около сотни человек. Представляете сколько миллиардов долларов они вывезли? А где Собчук держал активы? Не вывозил или не успел. И он заявляет, что будет обжаловать изъятие, при этом сохраняя за собой мандат депутата от партии "Единая Россия". Читая такую сногсшибательную информацию убеждаешься, что вся России напичкана такими предпринимателями. Вряд ли найдётся депутат, чиновник, которые заботятся о народе , о стране. А народ действительно голодает и по тихому уходит в мир иной. Власть, чиновники, депутаты, прикормленные телерадиоведущие и журналисты продолжают врать народу о выходе из кризиса в экономике и пандемии. Оказывается у нас дела гораздо лучше чем в США и в Западных странах. На днях смотрел президента, который прибыл в Московскую область на открытие транспортной развязке. Естественно при нём толпа чиновников с губернатором области Воробьёвым. Все без масок и стоят толпой без социальной дистанции. Потом он куда - то идёт и за ним свора чиновников. Почему меня заставляют носить маски и даже перчатки, а президент и чиновники, можно подумать, что они об этом даже не знают. Неужели президент не понимает, что вот эта халатность или пренебрежение к народу вызывает у него злобу и отторжение от президента. Очевидно вся эта толпа прошла двухнедельный карантин перед встречей с президентом. Некоторые скажут, что это бред, не может быть, чтобы столько чиновников бездельничали. В нашей стране всё может быть, но это не делает чести президенту. У него рейтинг и так приближается в плинтусу. А тут появилось высказывание Меркель. Она говорит беседуя с Макроном:"Путин врёт прямо глядя в глаза". Вот эта характеристика говорит о нашем президенте. Этого хватит больше не о чём говорить.

И вот читаю в газете "Правда" № 5 очередной бред наших коммунистов под рубрикой "Ленин навсегда останется в делах и сознании нашего народа". Но ведь коммунисты фракции в думе к народу не относят себя. Как быть? И ниже заявление Общероссийского штаба протестных действий. И первая фраза читается так: "Наша Родина окутана тиранией капиталистического господства и жёстокого экономического кризиса. В результате антинародной политики либералов, не желающих признать поражение и взять ответственность за плачевный результат реформ, государство и наш народ оказались заложниками больших внутренних проблем и международных санкций". А где были вы, когда либералы брали власть? И почему вы всегда отмежовываетесь от народа? Вот вы пишите "народ оказался заложниками". Но вы ведь не заложники? Очевидно по этому ничего не делаете для народа, кроме писанины? И вы дальше подтверждаете свою непричастность к народу. "Доходы у более чем 20 миллионов упали ниже прожиточного минимума и повальная нищета стала жестокой обыденностью". У вас же доходы только растут. И как по вашему живут те кто получает прожиточный минимум? Вы не пробовали? Жаль.

Любая ваша фраза говорит о том, что вы далеки от народа. Например, штаб протестного движения заявляет, что социальная разобщённость чужда нашему народу и неминуемо будет им отторгнута". Именно им, но не вами. Возьми любую вашу фразу и вы стоите особняком от народа. Очевидно по этой причине весть текст написан от третьего лица, а им сможет быть любой коммунист вашей фракции.

И далее третье лицо пишет: "Общероссийский штаб протестного движения требует прекращения социальной дискриминации и решения главных вопросов жизни людей". А кто конкретно требует и к кому обращено это заявление, и перед кем и кто должен отчитываться? Набор слов не имеющих никакой конкретики. Наверное В.Кашин сочинял. Вам не стыдно писать такую муть? Хорошо, что эту муть народ не читает. "Мы будем решительно выступать против развала образования и науки, первичного звена медицины". Когда начнёте выступать и что вы делали все эти тридцать лет? Дурака валяли и так увлеклись, что вернуться в коммунистическую идеологию вы уже не сможете. Уйдите с политической арены и живите, вам уже ничего не надо.

"Обращаясь к народу и общественности, мы заявляем о необходимости решительной борьбы против капиталистического произвола". В.Кашин, когда это вы обращались к народу и в каком виде? Вы о какой борьбе пишите и как она происходит? Сидя дома на мягком диване и попивая французский коньячок? Не вспотели от такой борьбы? Отдохните.

"Возвращение народу социальных гарантий, которые он имел в социалистическом обществе, происходит лишь под протестным давлением КПРФ". И где же ваше протестное давление? Гражданин Кашин, когда же вы перестанете врать? Вы выросли в советский период имели, наверное, совесть и знали, что такое честь и вдруг всё потеряли. Ведь я и мои земляки думают о вас с Зюгановым как о предателях. Вы позволили ликвидировать Союз Советских Социалистических республик - великое государство. И как же вы спите спокойно и пользуетесь благами капитализма. Вам не стыдно за этот бред который вы поместили в газете "Правда"? На что стала походить ваша газета? Десятилетием тираж один и тот же. Вам это ни о чём не говорит? И где широкий подъём протестного движения?

Далее вы пишите: "Именно Ленин разработал чёткий план перехода страны от капитализма к социализму, осуществил важнейшие политические и экономические преобразования". Действительно это так, но вам бы надо было продолжить монолог. "А мы разработали свой план перехода от социализма к не то, что к капитализму, а к бандитски - воровскому капитализму, при этом развалили экономику, социальную сферу и главное медицину, сделали народ нищим, а сами купаемся в роскоши и несём бред через газеты, которые никто не читает.

Кашин ругает власть, пытается опереться на народ, чтобы изменить политику и заканчивает бред: "Первый шаг к будущему солидарному единству должна сделать власть". А при чём тогда народ и вы? Ни он ни Зюганов уже не думают о том, что пишут. Это не партия а дурдом.