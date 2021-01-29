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Московский листок

Уровень доверия Путину опустился до годового минимума

Опубликовано 29.01.2021 в разделе комментариев 2

Уровень доверия Путину опустился до годового минимума

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину опустился до 53%. Это минимальное значение за весь год - в 2020 году этот показатель ни разу не опускался ниже 55%. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

В ходе исследования респондентам задали вопрос: "Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину?". В результате 53% ответили, что доверяют, еще 35% сообщили, что не доверяют. 12% человек затруднились ответить на вопрос.

При этом 60% опрошенных оценили работу Путина на посту президента как "скорее хорошую". 26% респондентов заняли противоположную позицию, а 14% не определились с мнением.

Телефонный опрос «ФОМнибус» проводился 22-24 января среди 3 тыс. человек в 207 населенных пунктах в 73 регионах России.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Стоик безномерной написал 29.01.2021 13:43
Хрень какая-то. Откуда такой высокий уровень доверия? А не проводился ли опрос среди очумелых старушек и махровых бюрократов?
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(без названия)
стоик7776 написал 29.01.2021 13:37
да Здравствует Высокий Карлик?
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